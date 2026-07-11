Latvijas sieviešu lakrosa izlase uzsāk cīņu Pasaules čempionātā Polijā
Šodien Vroclavā, Polijā, tiek dots starts Pasaules čempionātam lakrosā sievietēm II divīzijā. Tajā piedalīsies arī Latvijas izlase, kas čempionātu iesāks ar spēli pret Dienvidāfriku.
Šis atklāšanas mačs iezīmēs sākumu nozīmīgam un intensīvam turnīram, kas vienkopus pulcē spēcīgākās nācijas. Latvijas sieviešu lakrosa izlasei šis būs jau ceturtais Pasaules čempionāts komandas pastāvēšanas vēsturē (iepriekš startēts 2013., 2017. un 2022. gadā).
Kopumā II divīzijas čempionātā šogad piedalās 12 valstis: Latvija, Meksika, Dienvidāfrika, Itālija, Dienvidkoreja, Spānija, Polija, Nīderlande, Šveice, Honkonga (Ķīna), Norvēģija un Jaunzēlande. Zīmīgi, ka ar 1,9 miljoniem iedzīvotāju Latvija ir pārliecinoši mazākā valsts, kas startē šajās sacensībās. Tiesības piedalīties 2026. gada Pasaules čempionātā komanda izcīnīja 2024. gada Eiropas čempionātā Portugālē, kur dramatiskā cīņā un pagarinājumā pārspēja Nīderlandes valstsvienību.
Valstsvienību jau kopš 2013. gada vada galvenā trenere Grečena Lasda, kurai asistē Reičela Lasda un Kvinna Makārtija. Izlases sastāvā spēlē gan vietējo Latvijas klubu pārstāves, gan latviešu izcelsmes sportistes no ārvalstīm.