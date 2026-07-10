Spānija spēles izskaņā iznīcina Beļģijas cerības uz titulu un izrauj ceļazīmi uz pusfinālu
Spānijas futbola izlase piektdien iekļuva Pasaules kausa finālturnīra pusfinālā, kur tiksies ar Francijas izlasi.
Spānija ar 2:1 (1:1) pārspēja Beļģiju. Spānijas izlasei vārtus guva Fabians Ruiss un Mikels Merino, bet Beļģijai - Šarls de Ketelāre.
30. minūtē spānis Ruiss ar atkārtotu sitienu no soda laukuma izvirzīja vadībā Spāniju. Bumba pēc viņa sitiena trāpīja pa kāju Timotijam Kastaņjam un ielidoja vārtu vidū - 1:0 Spānijas labā.
41. minūtē izlīdzinājumu panāca de Ketelāre. Pēc Kastaņjas centrējuma no labās puses de Ketelāre no vārtsarga laukuma līnijas ar galvu raidīja bumbu vārtu kreisajā stūrī - 1:1.
De Ketelāre pārtrauca Spānijas izlases vārtsarga Unai Simona sēriju ar 650 minūtēm bez ielaistas bumbas savos vārtos. Pēdējoreiz viņa vārti tika ieņemti 2022. gada Pasaules kausa grupu turnīrā ar Japānu 1:2.
63. minūtē Beļģijas izlases vārtsargs Tibo Kurtuā atvairīja bīstamu Mikela Ojarsabala raidījumu.
71. minūtē traumu guvušā Kurtuā vietā laukumā devās Senne Lammenss. 88. minūtē pēc Pau Kubarsi tāla sitiena Lammenss atvairīja bumbu sev priekšā, un Merino raidīja no vārtsarga atlēkušo bumbu vārtu kreisajā augšējā stūrī - 2:1 Spānijas labā.
Spānijas futbolisti turnīru sāka ar bezvārtu neizšķirtu pret Kaboverdi, bet pēc tam uzvarēja Saūda Arābiju (4:0) un Urugvaju (1:0). Izslēgšanas turnīra pirmajā mačā spāņi ar 3:0 pārspēja Austriju, bet astotdaļfinālā ar 1:0 - Portugāli, vienīgos vārtus gūstot mača kompensācijas laikā.
Arī Beļģija līdz piektdienas mačam bija spēlējusi bez zaudējumiem. Pirmajā grupas mačā beļģi cīnījās 1:1 ar Ēģipti, pēc tam spēlēja 0:0 ar Irānu un ar 5:1 sagrāva Jaunzēlandi. Izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā beļģi papildlaikā ar 3:2 pārspēja Senegālu un astotdaļfinālā ar 4:1 apspēlēja ASV.
Abas izlases pēdējo reizi tikās 2016. gadā pārbaudes mačā, kur ar 2:0 pārāki bija spāņi. Beļģija un Spānija pirms 30 gadiem cīnījās Pasaules kausa ceturtdaļfinālā, un pēcspēles sitienos pie uzvaras tika beļģi, kas līdz šim bija pēdējā reize, kad Beļģija pārspēja Spāniju.
Spānija iepriekšējos trīs Pasaules kausa finālturnīros netika līdz ceturtdaļfinālam, bet pēdējo reizi labāko četrinieku sasniedza 2010. gadā, kad arī kļuva par pasaules čempioni.
Beļģija pēc 2018. gadā izcīnītajām bronzas godalgām nākamajās meistarsacīkstēs neizkļuva no grupas.
Šajā turnīrā Spānijas rezultatīvākais spēlētājs līdz piektdienai bija bijis Mikels Ojarsabals, kurš izcēlās ar četriem gūtiem vārtiem. Beļģijas izlases labākais vārtu guvējs ar trim precīziem sitieniem bija Romelu Lukaku.
Spānijas un Beļģijas mača uzvarētāja pusfinālā cīnīsies ar Franciju, kas ceturtdaļfinālā ar 2:0 pārspēja Maroku.
Vēl ceturtdaļfinālā spēlēs Norvēģija un Anglija, kā arī Argentīna un Šveice. Šo maču uzvarētājas tiksies pusfinālā.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. 48 izlases ir sadalītas 12 grupās. Izslēgšanas spēlēs iekļuva katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā Katarā par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.