Basketbolists Artūrs Mārtiņš Žagars iestūrējis laulības ostā un padalījies ar sirsnīgiem kadriem no savām kāzām
Latvijas vīriešu basketbola izlases saspēles vadītājs un Eirolīgas čempions Artūrs Mārtiņš Žagars iestūrējis laulības ostā. Par priecīgo dzīves notikumu talantīgais sportists paziņojis saviem sekotājiem sociālajos tīklos.
Žagars savā "Instagram" profilā īsajos stāstiņos jeb storijos padalījies ar skaistu un romantisku video no savas kāzu dienas svinībām. Publicētajos kadros redzams, kā eleganti ģērbies basketbolists melnā uzvalkā kopā ar līgavu skaistā, garā baltā kleitā pagalmā svinīgi piepilda šampanieša glāžu piramīdu.
Skaisto un saulaino svētku mirkli basketbolists papildinājis ar īsu, bet ļoti izteiksmīgu parakstu angļu valodā: "Love is in the air" jeb "Mīlestība ir gaisā", pievienojot tam baltas sirds emocijzīmi.
26 gadus vecais jūrmalnieks Artūrs Mārtiņš Žagars ir viens no Latvijas izlases līderiem. Savas karjeras laikā viņš jau ir paguvis izcīnīt Eiropas čempionāta sudraba medaļu kopā ar Latvijas U-18 jaunatnes izlasi.
Līdz šim Žagars pārstāvēja vienu no Eiropas spēcīgākajiem basketbola klubiem – Turcijas grandu Stambulas "Fenerbahçe", kura sastāvā viņam 2025. gadā izdevās ierakstīt savu vārdu vēsturē, kļūstot par pirmo Latvijas basketbolistu, kurš triumfējis prestižajā Eirolīgā.
Nesen klubs paziņoja, ka "ir šķīrušies mūsu ceļi ar Artūru Žagaru, kurš pievienojās mūsu komandai pirms 2024./2025. gada sezonas".