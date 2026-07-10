Latvijas U-20 basketbolistes izcīna vietu Eiropas čempionāta spēcīgākajā divīzijā
Latvijas U-20 sieviešu basketbola izlase piektdien Alītā svinēja uzvaru Eiropas U-20 čempionāta pirmajā cīņā par 9.-16. vietu un nodrošināja vietu spēcīgāko divīzijā arī nākamsezon.
Latvietes ar 75:61 (16:26, 26:11, 14:11, 19:13) pieveica vienaudzes no Itālijas.Latvijas izlasē 16 punktus, sešas atlēkušās bumbas, kā arī pa piecām rezultatīvām piespēlēm, kļūdām un personiskajām piezīmēm sakrāja Madara Šmite. 15 punktus un piecas atlēkušās bumbas sakrāja Kitija Muzikante, bet 12 punktus un desmit atlēkušās bumbas - Evelīna Otto.
Itālijas vienībā Emma Džaketi sakrāja 20 punktus, piecas atlēkušās bumbas, kā arī pa sešām rezultatīvām piespēlēm un pārķertām bumbām, bet desmit punktus guva Frančeska Baldasarre.
Spēli labāk sāka itālietes, pirmās ceturtdaļas beigās pēc Emmas Džaketi divpunktu metiena panākot desmit punktu pārsvaru - 26:16.
Atspēlēšanos Latvijas izlase sāka pēc 21:31, pakāpeniski sadeldējot punktu deficītu un pēc 11:0 izrāviena un Zanes Straudovskas tālmetiena panākot 40:35.
Puslaiku mijā latvietes veica vēl deviņu punktu izrāvienu, pēc Madaras Šmites trīspunktu metiena panākot 12 punktu pārsvaru (49:37).
Latvijas izlase saglabāja vadību līdz cīņas beigām, un pēdējo reizi ar vienu ciparu rakstāma punktu starpība bija pēdējās ceturtdaļas sākumā (58:51).
Sestdien spēlē par 9.-12. vietu Latvija tiksies ar Ungāriju. Latvijas izlase B grupā ar 70:63 pārspēja Zviedrijas izlasi, ar 70:60 - Vācijas valstsvienību un ar 78:64 - Ungārijas vienaudzes, izcīnot pirmo vietu grupā. Spēlē par vietu ceturtdaļfinālā latvietes ar 84:97 zaudēja Horvātijai.
Itālietes C grupā zaudēja Polijai (60:91), uzvarēja Serbiju (85:78) un piekāpās Islandei (79:86), bet astotdaļfinālā ar 54:82 atzina Beļģijas pārākumu.
Gatavojoties meistarsacīkstēm, latvietes divreiz zaudēja Polijas U-20 komandai (60:64 un 74:76), bet pēc tam mājās tikās ar lietuvietēm, tiekot pie vienas uzvaras (74:77 un 76:74), un divreiz uzvarēja Ukrainas vienaudzes (64:54 un 82:77). Noslēdzošajās pārbaudes spēlēs Latvija ar 57:80 un 51:66 piekāpās Spānijai.
Eiropas U-20 čempionāts beigsies svētdien. Trīs pēdējo vietu ieguvējas zaudēs vietu A divīzijā.
Latvijas U-20 sieviešu basketbola izlases sastāvs:
Līva Hermane, Marta Ploriņa, Zane Straudovska (visas - "TTT Juniores"), Mila Luzgina, Madara Šmite, Krista Lukašēvica (visas - "TTT Rīga"), Ksenija Petrova ("Daugavpils"/"Daugavpils Universitāte"), Annija Brence (RSU), Estere Petrus ("Sanjoanense", Portugāle), Kitija Muzikante ("Liepāja"/LSSS), Evelīna Otto (Jūtas Universitāte, NCAA), Anna Liepiņa (Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva).