Perfekts sniegums Hāgā: Latvijas jaunie pludmales volejbolisti pasaules čempionātā uzvar visās spēlēs
Latvijas pludmales volejbola duets Renārs Lasmanis/Ernests Pastars piektdien Hāgā pasaules U-18 čempionāta pamatturnīrā izcīnīja otro panākumu.
Lasmanis un Pastars turnīrā ir izsēti ar 13. numuru un D grupas spēlē ar 2-0 (21:18, 21:16) pārspēja Venecuēlas pāri Djego Ernandess-Peress/Santjago Kameho-Gerra (4.).
Jau ziņots, ka iepriekš latvieši ar 2-0 (21:18, 21:19) apspēlēja Argentīnas duetu Zaks Osatinskis/Nahuels Korneho (20.) un ar 2-0 (21:16, 21:14) - ungārus Gergerliju Sutu un Leventi Kišu-Bertoku (29.).
Iepriekš ziņots, ka sieviešu turnīrā ar 26. numuru izsētais duets Paula Krieva/Estere Zaķīte G grupas spēlēs ar 2-0 (21:9, 21:19) uzvarēja kanādietes Džūliju Makdugalu un Natāliju Kasasu (7.), ar 2-0 (22:20, 25:23) - Venecuēlas duetu Valērija Figueredo/Mariana Estevesa (10.) un ar 2-0 (21:14, 21:15) - Kazahstānas pludmales volejbolistes Gajanu Galašu un Mareju Kožahmetu (23.).
Pasaules U-18 čempionāts Hāgā beigsies svētdien.