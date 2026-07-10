"Metta" komandas futbolisti kļūst par pirmajiem Latvijas kausa ceturtdaļfinālistiem
"Metta" piektdien Rīgā kā pirmā iekļuva "LVBET" Latvijas kausa futbolā ceturtdaļfinālā.
"Metta" savā laukumā ar 3:1 (0:1) pārspēja "Spēks VSS" komandu.
Jau otrajā minūtē viesi izvirzījās vadībā, 11 metru soda sitienu realizējot Ralfam Streibam - 1:0.
Ar Selū Džalova 54. minūtē un Daņiila Čiņajeva 63. minūtē gūtajiem vārtiem "Metta" panāca vadību ar 2:1.
72. minūtē Džalovs guva savus otros vārtus spēlē, panākot 3:1. 87. minūtē "Spēks VSS" komanda palika mazākumā, jo sarkano kartīti nopelnīja pirms astoņām minūtēm laukumā uz maiņu nākušais Artūrs Sandijs Zauska.
Piektdien, plkst. 20, "LNK sporta parks" laukumā Rīgā "Leevon"/PPK cīnīsies ar "Riga" futbolistiem.
Sestdien Tukuma pilsētas stadionā "Tukums 2000" tiksies ar "Super Nova" komandu, "Mežaparks SV" laukumā "Riga Mariners" uzņems "Daugavpili", bet "Skonto" stadionā "Auda" duelēsies ar "Liepāju". Svētdien, Jaunmārupes stadionā "Mārupes SC" uzņems "Grobiņu", Jāņa Daliņa stadionā "Valmiera" uzņems Ogres "United", bet "LNK sporta parks" stadionā RFS cīnīsies ar "Jelgavu".
Latvijas kausa spēles tiešraidē translē platforma "futbols.tv". Ceturtdaļfināla spēles notiks 15. un 16. augustā, pusfināli - 2. un 3. septembrī, bet fināls ir paredzēts oktobra beigās.
Latvijas kausa izcīņā kopš 1936. gada pie prestižās trofejas ir tikušas 39 dažādas klubu komandas, bet kopš valsts neatkarības atgūšanas kausu virs galvas ir cēlušas 13 vienības.
Pašreizējā trofejas glabātāja ir "Auda" komanda, kas finālā ar 2:1 pieveica "Riga" vienību.