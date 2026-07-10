Latvijas basketbola treneris Igors Miglinieks.
Basketbols
Šodien 19:54
Latvijas basketbola treneris Igors Miglinieks nolēmis atgriezties Ķīnā
Latvijas basketbola treneris Igors Miglinieks atgriezīsies Ķīnā un būs Pekinas "Shougang Ducks" komandas galvenā trenera palīgs, paziņoja treneri pārstāvošā aģentūra "Prime Athlete".
Trīskārtējā Ķīnas čempione "Ducks" iepriekšējā sezonā pamatturnīrā ieņēma ceturto vietu, bet izslēgšanas turnīrā apstājās pusfinālā.
Ķīnā Miglinieks strādājis vairāk nekā desmit gadus dažādu komandu treneru kolektīvos. Karjeras laikā viņš strādājis arī Krievijā, Kiprā, Polijā, Ukrainā un Latvijā.
Miglinieks bija viens no Latvijas labākajiem saspēles vadītājiem astoņdesmitajos un deviņdesmitajos gados. Viņš ir spēlējis PSRS izlasē, ar kuru 1988. gada olimpiskajās spēlēs tika pie zelta medaļas.