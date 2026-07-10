Lietuvas basketbola federācija apsver Rima Kurtinaiša atlaišanu no vīriešu izlases trenera amata
Lietuvas Basketbola federācija pēc neizteiksmīgā pirmā 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas posma izskata galvenā trenera Rima Kurtinaiša nomaiņu.
Kā ziņo "basketnews.com", tad Lietuvas Basketbola federācijas iekšienē sākušās diskusijas par iespējamo galvenā trenera nomaiņu. Cits medijs "Krepsinis" ziņo, ka esošais treneris Rims Kurtinaitis izmisīgi nemēģinās noturēties esošajā amatā.
Konkrētās diskusijas sākušās pēc neizteiksmīgā Lietuvas basketbola izlases pirmā posma 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijā. Savā grupā sešās spēlēs tika izcīnītas trīs uzvaras, kas ļāva ieņemt otro vietu, taču apgrūtinājušas izredzes kvalificēties meistarsacīkstēm. Kvalifikācijā lietuvieši divas reizes zaudēja Itālijai (otrajā izlaida 14 punktu pārsvaru spēles beigās), kā arī reizi Islandei.
Otrajā grupu kārtā Lietuvai būs jāspēkojas pret Turciju, kas pirmajā grupu posmā nezaudēja ne spēlē, Serbiju (ieguva bilanci 4-2) un Bosniju un Hercegovinu (bilance 2-4). Lai iekļūtu Pasaules kausā, grupā būs jāiekļūst starp trijām labākajām. Tas nozīmē Turcijas un Serbijas pieveikšanu otrajā posmā.
Kā kandidāti pie Kurtinaiša atlaišanas uz amatu tiek minēti trīs - Daiņus Adomaitis, Giedrs Žibēns un Darjus Songaila. No trijiem esošs darbs ir pēdējam, kurš ir galvenais treneris Lietuvas U-20 izlasē un Šauļu basketbola klubā. Nesen Songailu Šauļu centrā piekāva.
Adomaitis pēdējos četrus gadus strādāja Japānā, kā arī jau reizi trenējis Lietuvas nacionālo izlasi - laika posmā no 2016. līdz 2019. gadam. Savukārt Žibēns pēdējos piecus gadus trenēja Viļņas "Rytas", pagājušajā sezonā ar to triumfējot FIBA Čempionu līgā. Pēc izstāšanās Lietuvas basketbola līgas ceturtdaļfinālā viņu no amata atlaida. Lietuvas izlasē viņš no 2021. līdz 2024. gadam strādājis kā asistents.
Rims Kurtinaitis Lietuvas basketbola izlasi pārņēma pēc tās nekvalificēšanās 2024. gada Parīzes olimpiskajām spēlēm. Pagājušajā gada Eiropas čempionātā lietuvieši astotdaļfinālā apspēlēja Latviju un iekļuva labāko astotniekā.