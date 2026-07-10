Latvijas izlases basketbolists Blumbergs pēc divām sezonām Turcijā pārceļas uz Spānijas ACB līgu
Latvijas basketbolists Roberts Blumbergs nākamsezon spēlēs Spānijas basketbola līgas (ACB) vienībā "Zaragoza", piektdien paziņoja Saragosas komanda.
Pagājušajā sezonā Blumbergs pārstāvētā Turcijas klubu Izmiras "Petkim Spor". Turcijas čempionātā viņš vidēji izcēlās ar 8,6 punktiem un 4,6 atlēkušajām bumbām, bet FIBA Eiropas kausā 14 spēlēs caurmērā guva 8,9 punktus un izcīnīja 5,9 bumbas zem groziem.
Pirms pievienošanās "Petkim Spor" Blumbergs pārstāvēja Stambulas "Galatasaray", ar kuru kopā sasniedza FIBA Čempionu līgas finālu. Viņš pievienojās Stambulas klubam pēc sezonas Grieķijas komandā Saloniku "Aris".
Pirms tam Saloniku kluba Blumbergs pārstāvēja Sibiu CSU Rumānijā, bet vēl pirms tam viņš spēlēja Spānijas pēc spēka otrās līgas jeb "LEB Oro" komandā Palensijas "Maristas" un palīdzēja tai sasniegt pārspēles cīņā par vietu ACB.
Ventspils basketbola audzēknis Blumbergs divas sezonas pavadīja Latvijas komandās "Liepāja" un "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", karjeras pirmsākumos bija arī Vācijas un Čehijas klubu sistēmās, bet pirms profesionāļa gaitu uzsākšanas divus gadus pavadīja Nacionālajā koledžu sporta asociācijā (NCAA).
Aizvadītajā sezonā "Zaragoza" Spānijas čempionātu noslēdza 15. pozīcijā.