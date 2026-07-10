Šveices hokeja zvaigzne neapjūk un metas glābt nelaimē nonākušu ģimeni
Pagājušajā nedēļas nogalē četru cilvēku glābšanā no potenciālas nelaimes Āres upē Šveices galvaspilsētā Bernē iesaistījās Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētājs Niko Hišīrs.
Četri cilvēki, tostarp divi bērni, ar gumijas laivu atradās Āres upē Bernē, taču pie Engehaldes aizprosta tā nonāca potenciāli bīstamā situācijā. Uz notikuma vietu tika izsaukta vietējā policija, kas ar glābšanas virvi pievilka laivu pie krasta. Tas ļāvis izglābt četru cilvēku dzīvību.
Policijai palīdzējis Nacionālās hokeja līgas (NHL) hokejists Niko Hišīrs, kurš tobrīd Bernē pavadīja vasaras atvaļinājumu. Viņš atradies notikumu vietā un pamanījis, ka ģimene nav spējīga saviem spēkiem pamest Engehaldes aizprostu. Hišīrs palīdzēja ģimenei līdz ieradās policija un ātrā palīdzība, bet pēc laivas pievilkšanas pie krasta viņš kopā ar varasiestādēm palīdzēja ģimeni nogādāt uz Engehaldes aizprosta gājēju tilta.
Viens no notikuma aculieciniekiem atklājis medijiem, ka Hišīrs demonstrējis varonīgu rīcību. Pats hokejists uzslavas daudz neņēma vērā, atbildot pieticīgi. "Šajā situācijā visi ir pateicīgi par palīdzību. Mēs esam atviegloti, ka neviens šajā reizē necieta." Viņš gan uzsvēra, ka glābšanas darbos piedalījās arī citi, ne tikai viņš, līdz ar to tas bijis īsts komandas darbs.
Niko Hišīrs jau kopš 2017./2018. gada sezonas spēlē Nacionālajā hokeja līgā (NHL) un tiek uzskatīts par vienu no Šveices labākajiem hokejistiem. Pagājušajā NHL sezonā viņš 82 regulārā turnīra spēlēs iekrāja 66 rezultativitātes punktus (28+38), bet ar Šveices izlasi pasaules čempionātā Hišīrs jau trešo reizi karjerā izcīnīja sudraba medaļas. Meistarsacīkstēs viņam 11 rezultativitātes punkti (6+5).
Īsi pirms savas varonīgās rīcības Hišīrs parakstīja līguma pagarinājumu ar Ņūdžersijas "Devils" uz pieciem gadiem par 58,5 miljoniem dolāru. Līgumsaistības ar "Devils"', kuru hokejists pārstāvējis visu savu NHL karjeru, saistīs vismaz līdz 2031./2032. gadam.