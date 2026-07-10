NBA uz laiku aptur Kavai Lenarda maiņu uz Toronto "Raptors"
Nacionālā basketbola asociācija (NBA) aizdomās par pārkāpumiem saistībā ar atalgojumu apturējusi maiņas darījumu, kurā Kavai Lenards atgrieztos Toronto "Raptors" rindās.
Jau ziņots, ka jūnija beigās Losandželosas "Clippers" un "Raptors" vienojās par Lenarda pievienošanos Toronto komandai. Losandželosas vienība maiņas darījumā saņems pretī Brendonu Ingremu, Greidiju Diku un arī drafta izvēles.
Pagājušajā vasarā klajā nāca informācija, ka Lenards no nu jau bankrotējušas organizācijas "Aspiration" saņēmis vairāk nekā 28 miljonus ASV dolāru, lai kļūtu par organizācijas mārketinga seju. Tāpat kļuva zināms, ka "Clippers" īpašnieks Stīvs Bālmers iepriekš ieguldīja "Aspiration" 50 miljonus ASV dolāru.
Developing: The Los Angeles Clippers-Toronto Raptors trade centered on Kawhi Leonard will not be complete until the NBA investigation into the Clippers is over. Statement from the Clippers to ESPN:— Shams Charania (@ShamsCharania) July 9, 2026
For the past 10 months, our organization has fully cooperated with an NBA…
Ar aizdomām par mēģinājumiem apiet NBA noteiktos algu griestus, izmaksājot kompensācijas citādākā veidā, līga uzsāka izmeklēšanu, kas vēl nav beigusies. Gan Bālmers, gan Lenards noliedza mēģinājumus apiet NBA algu noteikumus. Kamēr notiek izmeklēšana, maiņas darījums starp "Clippers" un "Raptors" ir apturēts līdz brīdim, kad tā tiks pabeigta.
Lenards 2019. gadā ar "Raptors" kļuva par NBA čempionu un tika atzīts par finālsērijas vērtīgāko spēlētāju. To pašu viņš iespēja arī 2014. gadā ar Sanantonio "Spurs". Tajā pašā 2019. gadā brīvais aģents Lenards, kurš dzimis Losandželosā, izvēlējās karjeru turpināt "Clippers" vienībā, kurā pavadījis pēdējos septiņus gadus. Aizvadītajā sezonā "Clippers" rindās viņš 65 pamatturnīra spēlēs vidēji guva 27,9 punktus.