Francijas izlases līderis Kilians Mbapē atklāj, cik nopietna ir viņa trauma
2026. gada Pasaules kausa ceturtdaļfināla spēli savainojuma dēļ nepabeidza Francijas izlases līderis Kilians Mbapē, kurš pēc uzvaras komentēja savu veselības stāvokli.
9. jūlijā Francija ar 2:0 apspēlēja Maroku un kvalificējās 2026. gada Pasaules kausa pusfinālam. Tajā tā spēkosies pret Spānijas un Beļģijas pāra uzvarētāju.
Ar vārtiem izcēlās Kilians Mbapē, kuram jau astoņi gūti vārti turnīrā - tikpat, cik Lionelam Mesi. Pirmajā puslaikā Mbapē nerealizēja 11 metru soda sitienu, taču pēc pārtraukuma 60. minūtē izvirzīja Franciju vadībā. Sešas minūtes vēlāk viņš ar piespēli palīdzēja Francijas otros vārtus iesist Usmanam Dembelē.
Spēli Mbapē gan nepabeidza, jo guva potītes traumu. 77. minūtē viņu nomainīja Žans Filips Mateta. Pēc spēles Francijas līderis pauda, ka viņa savainojums nav nopietns. "Ar mani viss ir kārtībā. Vienkārši guvu potītes sasitumu. Viss būs kārtībā. Mateta bija labākā gatavībā aizvadīt spēles beigu daļu nekā es." Arī Francijas iekšienē esošie anonīmie avoti norāda, ka nekāda satraukuma par Mbapē veselības stāvokli neesot.
Mbapē otro finālturnīru pēc kārtas iesaistīts vismaz desmit gūtajos vārtos - viņš kļuvis par pirmo spēlētāju kopš 1966. gada, kam tas izdevies. Pirms četriem gadiem Mbapē iesaistījās desmit Francijas gūtajos vārtos (astoņi vārti, divas piespēles), bet šajā turnīrā jau līdz pusfināla fāzei viņa iesaiste bijusi 11 vārtu guvumos (astoņi vārti, trīs piespēles). Iesaistīšanās 11 vārtu guvumos ir visvairāk kopš 1970. gada, kad Gērds Millers palīdzēja gūt 13 vārtus (desmit vārti, trīs piespēles).
"Esam priecīgi par sasniegto pusfinālu," pēc ceturtdaļfināla uzvaras teica Mbapē. "Saprotam, ka šeit ir tikai viens veids, kā gūt atpūtu - uzvarot. Mums gan līdz tam tāls ceļš ejams. Zinām, ka nākamajā spēlē mūs sagaida vēl grūtāks pretinieks, taču būsim tam gatavi. Kārtīgi atjaunosimies un skatīsimies spēli, lai uzzinātu pretinieku."
Francijas pusfināla spēle gaidāma otrdien, 14. jūlijā plkst. 22:00 pēc Latvijas laika. Turnīrs noslēgsies 19. jūlijā.