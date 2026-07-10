Ekstravagantais Konors Makgregors pirms atgriešanās oktagonā saceļ traci preses konferencē
Foto: Steve Marcus/Las Vegas Sun via A
Konors Makgregors (pa kreisi) nelika vilties notikušajā preses konferencē.
Citi sporta veidi

Ekstravagantais Konors Makgregors pirms atgriešanās oktagonā saceļ traci preses konferencē

Sporta nodaļa

Jauns.lv

Seko Jauns.lv Google

Naktī uz 12. jūliju pirmo reizi kopš 2021. gada UFC ietvaros oktagonā dosies īrs Konors Makgregors, kuram paredzēts duelis pret Maksu Holoveju. Abu preses konference pirms cīņas nelika vilties.

Ekstravagantais Konors Makgregors pirms atgriešanā...

Konors Makgregors ir viens no atpazīstamākajiem jauktās mākslas cīkstoņiem. Karjeras laikā viņš kļuva par pirmo UFC cīkstoni, kurš vienlaicīgi bija divu svara kategoriju čempions.

28 cīņās viņš guvis 22 uzvaras, taču pēdējos gados cīņas nav aizvadījis. Pēdējo reizi Makgregors cīkstējās 2021. gada 10. jūlijā, kad pret Dastinu Puarjē salauza kāju un arī piedzīvoja zaudējumu. Vēlāk ik pa laikam tika ziņots par Makgregora iespējamo atgriešanos UFC apcirkņos, taču līdz 2026. gada vasarai tas praksē nerealizējās, jo 2024. gadā viņu diskvalificēja uz 18 mēnešiem par antidopinga noteikumu pārkāpumiem. Viņa diskvalifikācija noslēdzās šogad martā. 

Šoreiz izskatās, ka Makgregors cīnīsies. UFC 329 cīņu vakara ietvaros viņam paredzēts duelis pret Maksu Holoveju. Abi cīnīsies svara kategorijā no 71 līdz 77 kilogramiem, otrajam tajā debitējot. Abi reizi jau viens pret otru ir duelējušies - 2013. gadā Makgregors uzvarēja pēc tiesnešu vienprātīga lēmuma.

Abu preses konference pirms cīņas nelika vilties. Īpaši izcēlās Makgregors, kurš gan dziedāja Anglijas futbola izlasei mīļo dziesmu "Wonderwall", gan izcēlās ar komentāriem. "Es varu iznīcināt Maksu desmit sekundēs. Manā karjerā ir veikti nokauti trīs sekunžu laikā. Vairākus UFC slavas zāles cīkstoņus esmu nokautējis un ļoti ātri. Makss var nonākt lielās problēmās ar mani." 

Kad Holovejs pretjautāja, kas notika abu pirmajā cīņā, Makgregors ātri atbildēja. "Kas notika pirmajā reizē? Tu oktagonu pameti ratiņkrēslā! Lūk, kas notika pirmajā reizē!" Arī abu satikšanās aci pret aci neiztika bez konflikta, Makgregoram nometot zemē Holoveja saulesbrilles (tās bija ar kameru). Abu iekarsušos prātus paglāba apkārt esošie apsargi. 

Makss Holovejs savā karjerā aizvadījis 36 cīņas, no kurām uzvarējis 27. No pēdējām trijām viņš zaudējis divās, turklāt noslēdzošajā šī gada martā pret Čārlzu Oliveiru. Gadījumā, ja beigās kāds no cīkstoņiem nevarēs piedalīties duelī, kā aizvietotājs noteikts Maurisio Rafijs. 

Tēmas

UFCKonors MakgregorsASV

Citi šobrīd lasa