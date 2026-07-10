Ekstravagantais Konors Makgregors pirms atgriešanās oktagonā saceļ traci preses konferencē
Naktī uz 12. jūliju pirmo reizi kopš 2021. gada UFC ietvaros oktagonā dosies īrs Konors Makgregors, kuram paredzēts duelis pret Maksu Holoveju. Abu preses konference pirms cīņas nelika vilties.
Konors Makgregors ir viens no atpazīstamākajiem jauktās mākslas cīkstoņiem. Karjeras laikā viņš kļuva par pirmo UFC cīkstoni, kurš vienlaicīgi bija divu svara kategoriju čempions.
28 cīņās viņš guvis 22 uzvaras, taču pēdējos gados cīņas nav aizvadījis. Pēdējo reizi Makgregors cīkstējās 2021. gada 10. jūlijā, kad pret Dastinu Puarjē salauza kāju un arī piedzīvoja zaudējumu. Vēlāk ik pa laikam tika ziņots par Makgregora iespējamo atgriešanos UFC apcirkņos, taču līdz 2026. gada vasarai tas praksē nerealizējās, jo 2024. gadā viņu diskvalificēja uz 18 mēnešiem par antidopinga noteikumu pārkāpumiem. Viņa diskvalifikācija noslēdzās šogad martā.
13 years in the making 😤@TheNotoriousMMA vs @BlessedMMA 2— UFC (@ufc) July 10, 2026
[ LIVE July 11 | 9pmET on @ParamountPlus ] pic.twitter.com/PgLta5dCtC
Šoreiz izskatās, ka Makgregors cīnīsies. UFC 329 cīņu vakara ietvaros viņam paredzēts duelis pret Maksu Holoveju. Abi cīnīsies svara kategorijā no 71 līdz 77 kilogramiem, otrajam tajā debitējot. Abi reizi jau viens pret otru ir duelējušies - 2013. gadā Makgregors uzvarēja pēc tiesnešu vienprātīga lēmuma.
Abu preses konference pirms cīņas nelika vilties. Īpaši izcēlās Makgregors, kurš gan dziedāja Anglijas futbola izlasei mīļo dziesmu "Wonderwall", gan izcēlās ar komentāriem. "Es varu iznīcināt Maksu desmit sekundēs. Manā karjerā ir veikti nokauti trīs sekunžu laikā. Vairākus UFC slavas zāles cīkstoņus esmu nokautējis un ļoti ātri. Makss var nonākt lielās problēmās ar mani."
Sing it with @TheNotoriousMMA 🗣️— UFC (@ufc) July 10, 2026
[ #UFC329 is LIVE July 11 | 9pmET on @ParamountPlus ] pic.twitter.com/zApMxF5Zn9
WE GOT VINTAGE CONOR MCGREGOR TRASH TALK 😭— Championship Rounds (@ChampRDS) July 10, 2026
🗣️ Conor: "I can destroy Max inside 10 seconds. If we go into these deep waters Max is going to be in a lot of trouble."
🗣️ Max: "What happened the first time?"
🗣️ Conor: "You were left in a wheelchair. That's what happened the first… pic.twitter.com/ci5bDCLqC6
Kad Holovejs pretjautāja, kas notika abu pirmajā cīņā, Makgregors ātri atbildēja. "Kas notika pirmajā reizē? Tu oktagonu pameti ratiņkrēslā! Lūk, kas notika pirmajā reizē!" Arī abu satikšanās aci pret aci neiztika bez konflikta, Makgregoram nometot zemē Holoveja saulesbrilles (tās bija ar kameru). Abu iekarsušos prātus paglāba apkārt esošie apsargi.
Up close and personal 👀— UFC (@ufc) July 10, 2026
This Oakley Meta POV of the faceoff between Conor McGregor and Max Holloway is wild! #UFC329 pic.twitter.com/PSQNw3YdpF
Makss Holovejs savā karjerā aizvadījis 36 cīņas, no kurām uzvarējis 27. No pēdējām trijām viņš zaudējis divās, turklāt noslēdzošajā šī gada martā pret Čārlzu Oliveiru. Gadījumā, ja beigās kāds no cīkstoņiem nevarēs piedalīties duelī, kā aizvietotājs noteikts Maurisio Rafijs.