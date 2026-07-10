Spānija vai Beļģija? Tiks noskaidrota Francijas pretiniece Pasaules kausa pusfinālā
Spānijas un Beļģijas futbola izlases piektdien Pasaules kausa ceturtdaļfinālā cīnīsies par vietu pusfinālā, kur uzvarētājam būs jāstājas pretī Francijas izlasei.
Mačs Inglvudā sāksies plkst. 22 pēc Latvijas laika. Spānijas futbolisti turnīru sāka ar bezvārtu neizšķirtu pret Kaboverdi, kam sekoja uzvara pār Saūda Arābiju (4:0) un Urugvaju (1:0). Izslēgšanas turnīra pirmajā mačā spāņi ar 3:0 bija pārāki pār Austriju, bet astotdaļfinālā ar 1:0 pārspēja Portugāli, gūstot vienīgos vārtus kompensācijas laikā.
Arī Beļģija pagaidām spēlējusi bez zaudējumiem. Pirmajā grupas mačā beļģi ar 1:1 cīnījās neizšķirti ar Ēģipti, pēc tam spēlēja bezvārtu neizšķirti ar Irānu un ar 5:1 sagrāva Jaunzēlandi. Izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā beļģi ar 3:2 vien papildlaikā pārspēja Senegālu un astotdaļfinālā ar 4:1 apspēlēja ASV.
Abas izlases pēdējo reizi tikās laukumā 2016. gadā pārbaudes mačā, kurā ar 2:0 pārāki bija spāņi. Beļģija un Spānija pirms 30 gadiem arī cīnījās Pasaules kausa ceturtdaļfinālā un pēcspēles sitienos pie uzvaras tika beļģi, kas arī ir līdz šim pēdējā reize, kad Beļģija guva panākumu pār Spāniju.
Spānija iepriekšējos trīs Pasaules kausa finālturnīros neaizcīnījās līdz ceturtdaļfinālam, bet pēdējo reizi sasniedza labāko četrinieku 2010. gadā, kad arī kļuva par pasaules čempioni. Tikmēr Beļģija pēc 2018. gadā izcīnītajām Bronzas godalgām nākamajās meistarsacīkstēs neizkļuva no grupas.
Šajā turnīrā Spānijas rezultatīvākais spēlētājs ir Mikels Ojarsabals, kurš izcēlies ar četriem gūtiem vārtiem. Beļģijas izlases labākais vārtu guvējs ar trīs precīziem sitieniem ir Romelu Lukaku.
Spānijas un Beļģijas mača uzvarētāja pusfinālā cīnīsies ar Franciju, kas ceturtdaļfinālā ar 2:0 pārspēja Maroku. Vēl ceturtdaļfinālā spēlēs Norvēģija un Anglija, kā arī Argentīna un Šveice. Šo maču uzvarētājas spēkosies savā starpā pusfinālā.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. 48 izlases ir sadalītas 12 grupās. Izslēgšanas spēlēs iekļuva katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā Katarā par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.