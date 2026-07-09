Francija pārliecinoši iesoļo Pasaules kausa pusfinālā, taču Mbapē traumēts
Francijas vīriešu futbola izlase ceturtdien nodrošināja vietu Pasaules kausa pusfinālā. Foksboro notikušajā ceturtdaļfināla spēlē Francija ar rezultātu 2:0 (0:0) uzvarēja Maroku.
Francijas izlases labā vārtus guva Kilians Mbapē un Usmans Dembelē. Mbapē Pasaules kausa finālturnīros guvis 20 vārtus, kas ir par vieniem mazāk nekā rekordistam argentīnietim Lionelam Mesi, taču ar astoņiem vārtiem abi ir līderi šajā Pasaules kausā.
Mbapē gan neaizvadīja pilnu maču, jo spēles 77. minūtē traumas dēļ tika nomainīts.
Francija pusfinālā tiksies ar Spānijas un Beļģijas mača uzvarētāju. Otrs pusfināla pāris tiks noskaidrots spēlēs, kurās tiksies Norvēģija ar Angliju un Argentīna ar Šveici.
Francijas futbolistiem bija iespēja izvirzīties vadībā pēc tam, kad pirmā puslaika otrajā pusē pēc Nusaira Mazrauī pārkāpuma pret Kilianu Mbapē uz Marokas vārtiem tika nozīmēts 11 metru soda sitiens. Spēles 28. minūtē soda sitienu Mbapē nerealizēja, jo viņa pārāk vāji sisto bumbu droši tvēra marokāņu vārtsargs Jasins Bunu.
Puslaika turpinājumā vienā no epizodēm francūži pārtvēra bumbu un bīstamu sitienu izdarīja Dezirē Duē, taču atkal uzdevumu augstumos bija Bunu, pēc kura atvairījuma bumba noripoja garām vārtu stabam. Sākoties kompensācijas laikam, ar sitienu no distances Lukass Diņs ar bumbu trāpīja pa vārtu pārliktni.
Mača 60. minūtē pēc Duē piespēles Mbapē spēra soli iekšā soda laukumā un iegrieza bumbu vārtos, panākot 1:0 franču labā. Sešas minūtes vēlāk pēc Mbapē piespēles Dembelē izdarīja precīzu sitienu no mazliet tālākas distances un nostiprināja Didjē Dešama vadītās komandas pārsvaru.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. 48 izlases ir sadalītas 12 grupās. Izslēgšanas spēlēs iekļuva katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā Katarā par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.