Mārtiņš Ķigurs 2, "Glentoran" 1! RFS ar uzvaru Belfāstā sāk UEFA Konferences līgas kvalifikāciju
RFS futbolisti ceturtdien izbraukumā pēc diviem Mārtiņa Ķigura gūtajiem vārtiem svinēja uzvaru UEFA Konferences līgas kvalifikācijas pirmās kārtas pirmajā spēlē. RFS ar 2:1 (1:1) pieveica Belfāstas "Glentoran".
21. minūtē RFS guva vārtus, taču tie netika ieskaitīti, jo iepriekš rīdzinieki bija pārkāpuši noteikumus.
38. minūtē pēc Raiena Kūnija izpildītā stūra sitiena no kreisās puses Zeno Ibsens Rosi no vārtsarga laukuma stūra ar galvu raidīja bumbu vārtu tuvējā stūrī - 1:0 mājinieku labā.
45. minūtē Mārtiņš Ķigurs, kurš 32. minūtē bija nomainījis savainoto Ismaelu Diomandē, ar sitienu no soda laukuma līnijas raidīja bumbu vārtu labajā apakšējā stūrī - 1:1.
70. minūtē Ķigurs pēc Stefana Paniča piespēles ar tālsitienu guva otros vārtus. Bumba pēc viņa sitiena skāra zemi vārtsarga priekšā un, vārtsargam bumbu skarot, ielidoja vārtu kreisajā stūrī - 2:1.
Latviešu pussarga Markusa Stroda pārstāvētā Dublinas "Bohemians" savā laukumā ar 2:0 (0:0) pārspēja Gibraltāra "St. Joseph's" vienību.
Strods spēlēja līdz 65. minūtei.
Vārtus 60. minūtē ar 11 metru sitienu guva Duglass Džeimss-Teilors, bet 90. minūtē 2:0 panāca Konors Pārsonss.
RFS Latvijas meistarsacīkstēs ir līdere, bet "Glentoran" gatavojas jaunajai sezonai Ziemeļīrijas līgā, kur pagājušajā sezonā finišēja trešā.
"Glentoran" ir vairāk nekā 60 gadu pieredze, spēlējot Eiropas klubu turnīros. Pirms 18 gadiem UEFA Kausā (tagad - UEFA Eiropas līgā) tai krustojās ceļi ar "Liepājas metalurga" komandu, kas toreiz kvalifikācijas kārtā divu spēļu summā pārspēja Ziemeļīrijas vienību.
Kvalifikācijas otrajā kārtā šī dueļa uzvarētāja tiksies ar UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas pāra neveiksminieci - Agdamas "Qarabag" (Azerbaidžāna) vai Īsafjardarpairas "Vestri" (Islande).
Jau ziņots, ka "Liepāja" ceturtdien savā laukumā spēles 21. minūtē palika mazākumā, taču ar 1:0 uzvarēja Tuzi "Dečič" no Melnkalnes.
Atbildes spēles notiks nākamnedēļ, uzvarētājām iekļūstot otrajā kārtā, bet zaudētājiem sezona Eiropas kausos būs beigusies.
Latvijas kausa ieguvēja futbolā "Auda" UEFA Konferences līgas kvalifikācijas turnīra otrajā kārtā tiksies ar Rumānijas vienību Bukarestes FCSB.
Lai iekļūtu UEFA Konferences līgas pamatturnīrā, jāpārvar trīs kvalifikācijas kārtas un "play-off" kārta.