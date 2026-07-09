Ostapenko triumfē Vimbldonā
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko pārī ar salvadorieti Marselo Arevalo ceturtdien Londonā svinēja uzvaru Vimbldonas čempionāta jaukto dubultspēļu sacensību finālā.
Latvijas un Salvadoras duets, kas turnīrā ir izsēts ar otro numuru, ar 4-6, 7-5, 6-2 pieveica austrāliešus Marku Polmansu un Stormu Hanteri.
Spēli ar servi sāka Arevalo/Ostapenko, trešajā geimā nespējot izmantot serves priekšrocības un gūt punktu - 1-2.
Tas setā bija vienīgais geims, kura izspēlē uzvarēja neservējušais duets, austrāliešiem realizējot otro no divām pēc kārtas setbumbām - 6-4.
Arī otro setu ar servi sāka Latvijas/Salvadoras pāris, un arī šajā setā nācās zaudēt trešo geimu - 1-2. Tomēr sestajā geimā ar pirmo no divām breikbumbām izdevās atspēlēties (3-3).
12. geimā Ostapenko ar Arevalo izmantoja otro no divām pēc kārtas setbumbām - 7-5.
Arī trešo setu ar servi sāka Latvijas/Salvadoras pāris, abiem duetiem uzvarot savas serves geimus līdz ceturtajam geimam, kad Ostapenko un Arevalo ar pirmo no divām breikbumbām panāca 3-1.
Servējot Hanterei, astotajā geimā uzvarētāji izmantoja pirmo no divām mačbumbām. Ostapenko ar sitienu no ērtās puses šķērsām laukumam guva punktu uzbrukumā - 6-2.
Ostapenko iepriekšējais labākais sniegums "Grand Slam" turnīros jaukto dubultspēļu sacensībās bija pārī ar zviedru Robertu Lindstedu sasniegtais fināls 2019. gadā Vimbldonā.
Pirms jaukto dubultspēļu sacensību fināla Arevalo ceturtdien kopā ar horvātu Mati Paviču sasniedza finālu arī vīriešu dubultspēlēs. Ar sesto numuru izsētais Salvadoras/Horvātijas pāris pusfinālā ar 7-6 (10:8), 6-2 pieveicot vāciešus Kevinu Kravīcu un Timu Picu (7.).
Finālā sestdien uzvarētāji tiksies ar vēl vienu internacionālo pāri - ar turnīra galvenajiem favorītiem somu Harri Heliovāru un britu tenisistu Henriju Patenu.
Latvijas/Salvadoras duets Vimbldonā ar 6-2, 6-7 (4:7), 7-6 (10:7) pieveica krievieti Veru Zvonarjovu un Francijas tenisistu Albano Oliveti, ar 6-2, 6-2 - vēl vienu internacionālo duetu, kurā spēlē 42 gadus vecā horvātiete Dārija Jurāka-Šreibere un 38 gadus vecais argentīnietis Andres Molteni, ar 6-4, 7-6 (9:7) - 38 gadus veco vācieti Lauru Zīgemundi un 42 gadus veco francūzi Eduāru Rožē-Vaselēnu un pusfinālā ar 6-3, 5-7, 6-4 - turnīra trešo duetu, kurā spēlē Kristians Harisons no ASV un viena no Ostapenko bijušajām dubultspēļu partnerēm Džana Šuai no Ķīnas.
Pretinieki četros mačos zaudēja tikai setu, otrajā kārtā ar 6-3, 6-7 (2:7), 6-2 pārspējot ar pirmo numuru izsētos itāļus Andreu Vavasori un 39 gadus veco Sāru Errāni, bet pusfinālā ar 7-6 (7:5), 6-3 apspēlēja horvātu Mati Paviču un ungārieti Fanniju Štollaru.
Arevalo "Grand Slam" jaukto dubultspēļu turnīros pa reizei bija iekļuvis finālā Vimbldonā un ASV atklātajā čempionātā un pusfinālā abos pārējos turnīros, taču uzvarējis nebija. Viņa kontā ir divas uzvaras Francijas atklātā čempionātā vīriešu dubultspēļu sacensībās.
Polmansam tas ir pirmais "Grand Slam" fināls, bet Hantere kopā ar tautieti Džonu Pīrsu 2022. gadā uzvarēja ASV atklātajā čempionātā.
Šogad Vimbldonā vienspēlēs Ostapenko tika līdz trešajai kārtai, bet dubultspēlēs - līdz otrajai kārtai.
Vimbldonas čempionāts ir sezonas trešais "Grand Slam" turnīrs, kurā tiek spēlēts zāles seguma kortos.