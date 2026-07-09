Linda Noskova
Futbols
Šodien 21:50
Vimbldonas sieviešu fināls kļūst par Čehijas "iekšēju lietu"
Čehijas tenisistes Karolīna Muhova un Linda Noskova ceturtdien pirmo reizi karjerā sasniedza Vimbldonas čempionāta finālu.
Muhova pirms trīs gadiem iekļuva arī Francijas atklātā čempionāta finālā, toreiz trīs setos zaudējot polietei Igai Švjontekai. Pirms tam Vimbldonā Muhovas labākais rezultāts bija divreiz sasniegts ceturtdaļfināls.
Nu otru ceļazīmi uz finālu ceturtdien nopelnīja čehiete Noskova (WTA 12.), kura ar 6-4, 6-4 pieveica ukrainieti Martu Kostjuku (WTA 13.).
Noskovai tas būs pirmais "Grand Slam" turnīru fināls. Iepriekš Vimbldonā labākais sasniegums bija pagājušajā gadā sasniegtā ceturtā kārta, bet viņas lielākais panākums "Grand Slam" turnīros vienspēlēs līdz šim bija ceturtdaļfināls 2024. gada Austrālijas atklātajā čempionātā.