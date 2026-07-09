Spītējot sarkanajai kartītei, "Liepāja" ar uzvaru sāk UEFA Konferences līgas kvalifikāciju
"Liepājas" futbolisti ceturtdien savā laukumā, kopš 21. minūtes spēlējot mazākumā, svinēja minimālu uzvaru UEFA Konferences līgas kvalifikācijas pirmās kārtas pirmajā spēlē.
"Liepāja" ar 1:0 (0:0) pieveica Tuzi "Dečič" no Melnkalnes.
Tuvojoties pirmā puslaika vidum, "Liepājas" centra aizsargs Marvins Martinss spēlēja bīstami ar augstu paceltu kāju, kā dēļ saņēma sarkano kartīti un 21. minūtē atstāja mājiniekus desmit vīru sastāvā.
64. minūtē liepājnieki vārtu guvumā pārvērta pirmo labo vārtu gūšanas izdevību. Strauji ātrajā uzbrukumā pa labo malu aizskrēja Amars Haidara, kurš piespēlēja soda laukumā Edem Oloko. Oloko, nokļuvis vienatnē ar viesu vārtsargu Danilo Radoševiču - 1:0 mājinieku labā.
Atbildes spēles notiks nākamnedēļ, uzvarētājiem iekļūstot otrajā kārtā, bet zaudētājiem sezona Eiropas kausos būs noslēgusies.
"Liepāja" Latvijas virslīgā pēc mazliet vairāk nekā puses no sezonas ir ceturtajā vietā, taču aizmugurē esošās komandas ir dažu punktu attālumā. Melnkalnē šobrīd ir starpsezona, kuru "Dečič" sagaidīja kā ceturtās vietas ieguvēja un kausa fināliste.
2024. gada Melnkalnes čempione "Dečič" Eiropas klubu turnīros spēlē piekto reizi pēdējās sešās sezonās.
Kvalifikācijas otrajā kārtā šī pāra uzvarētāja tiksies ar Vīnes "Austria" vienību.
RFS futbolisti šodien Belfāstā plkst. 21.30 pēc Latvijas laika pirmajā kvalifikācijas spēlē tiksies ar Belfāstas "Glentoran" no Ziemeļīrijas. Šo spēli tiešraidē translēs televīzijas kanāls TV4 un tīmekļa vietne "Sportacentrs.com".
Lai iekļūtu UEFA Konferences līgas pamatturnīrā, jāpārvar trīs kvalifikācijas kārtas un "play-off" kārta.