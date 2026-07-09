21 gadu vecs zviedrs kļūst par NHL visdārgāko spēlētāju
Nacionālās hokeja līgas (NHL) komanda Anaheimas "Ducks" ceturtdien pielīdzināja Filadelfijas "Flyers" piedāvājumu uzbrucējam Leo Kārlsonam, ar zviedru noslēdzot lielāko līgumu līgas vēsturē.
"Flyers" 21 gadu vecajam centra uzbrucējam Kārlsonam, kurš bija ierobežoti brīvā aģenta statusā, piedāvāja piecu gadu līgumu ar kopējo vērtību 90 miljoni ASV dolāru.
Anaheimas komandai līdz piektdienai vajadzēja pielīdzināt šo piedāvājumu, pretējā gadījumā Kārlsons pievienotos "Flyers", bet "Ducks" kā kompensāciju saņemtu četras draftu pirmās kārtas izvēles.
Kārlsons karjeras sākumā spēlēja "Orebro" komandā Zviedrijā kopā ar Rodrigo Ābolu, kurš iepriekšējā sezonā spēlēja "Flyers" rindās. 2023. gada NHL draftā viņu ar otro numuru izraudzījās "Ducks" komanda.
Trīs sezonu laikā Kārlsons 201 pamatturnīra spēlē izcēlies ar 141 punktu (61+80). Iepriekšējā sezona viņam bija rezultatīvākā karjerā - pamatturnīrā uzbrucējs 70 mačos guva 29 vārtus un atdeva 38 rezultatīvas piespēles, bet Stenlija kausā 12 cīņās guva četrus vārtus un atdeva septiņas piespēles.