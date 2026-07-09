Karolina Muhova
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Šodien 19:08
Čehiete Muhova pirmo reizi iekļūst Vimbldonas čempionāta finālā
Čehijas tenisiste Karolīna Muhova ceturtdien pirmo reizi karjerā sasniedza Vimbldonas čempionāta finālu.
Planētas devītā rakete Muhova pusfināla spēlē ar rezultātu 6-2, 1-6, 7-6 (12:10) pārspēja amerikānieti Koriju Gofu (WTA 7.).
Muhova pirms trīs gadiem iekļuva arī Francijas atklātā čempionāta finālā, toreiz trīs setos zaudējot polietei Igai Švjontekai.
Pirms tam Vimbldonā Muhovas labākais rezultāts bija divreiz sasniegts ceturtdaļfināls.
Vēlāk par otru ceļazīmi uz finālu cīnīsies ukrainiete Marta Kostjuka (WTA 13.) un čehiete Linda Noskova (WTA 12.). Neviena no viņām līdz šim nav spēlējusi "Grand Slam" turnīru finālos.