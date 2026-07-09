Čehiete Muhova pirmo reizi iekļūst Vimbldonas čempionāta finālā
Foto: PSNEWZ/SIPA
Karolina Muhova
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Čehiete Muhova pirmo reizi iekļūst Vimbldonas čempionāta finālā

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Čehijas tenisiste Karolīna Muhova ceturtdien pirmo reizi karjerā sasniedza Vimbldonas čempionāta finālu.

Čehiete Muhova pirmo reizi iekļūst Vimbldonas čemp...

Planētas devītā rakete Muhova pusfināla spēlē ar rezultātu 6-2, 1-6, 7-6 (12:10) pārspēja amerikānieti Koriju Gofu (WTA 7.).

Muhova pirms trīs gadiem iekļuva arī Francijas atklātā čempionāta finālā, toreiz trīs setos zaudējot polietei Igai Švjontekai.

Pirms tam Vimbldonā Muhovas labākais rezultāts bija divreiz sasniegts ceturtdaļfināls.

Vēlāk par otru ceļazīmi uz finālu cīnīsies ukrainiete Marta Kostjuka (WTA 13.) un čehiete Linda Noskova (WTA 12.). Neviena no viņām līdz šim nav spēlējusi "Grand Slam" turnīru finālos.

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