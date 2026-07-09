"Apkaunojoši!": fanus sanikno Karolīnas "Hurricanes" īpašnieka rīcība ar Stenlija kausu
Profesionālā hokeja “svētais Grāls” Stenlija kauss ir papildināts ar Nacionālās hokeja līgas jaunākās čempionvienības Karolīnas “Hurricanes” pārstāvju iegravētajiem vārdiem, taču tas, ko fani tur ieraudzīja, izraisīja sašutuma vētru.
Tom Dundon putting his whole family on the Cup instead of players & staff who actually did things to win the Stanley Cup is one the most selfish & gross things I've ever seen.— MMiracleMan (@M_MiracleMan) July 9, 2026
It's so disrespectful and shameful. https://t.co/nSZkoKfxg5
100% the @NHL, @NHLPA & @HockeyHallFame should be correcting this egregious acts by Dundon as well as Viola last year.— Ähren Gorgés 🇨🇦 (@Gorgeou5Gorges) July 9, 2026
The cup is not a fuc*ing free for all for rich assholes to do as they want with.
NHL needs to set FIRM policy on what is acceptable - it's not this.
F.U. Tom. https://t.co/8piZBo8mQh
Jāatgādina, ka “Hurricanes” jūnijā izcīnīja kluba vēsturē otro Stenlija kausu, finālsērijā ar 4:2 pārspējot Lasvegasas “Golden Knights”. Saskaņā ar tradīciju uz Stenlija kausa tiek iegravēti čempionvienības pārstāvju vārdi. Zem virsraksta “Carolina Hurricanes 2025–26” ir minēti 53 cilvēki, no kuriem 24 ir spēlētāji.
Fanu neizpratni izraisīja pirmās divas rindas, kur vispirms iegravēts kluba īpašnieka Toma Dandona vārds, pēc tam viņa sievas Veruškas un viņu piecu bērnu vārdi. Par paša Toma Dandona vārda iegravēšanu jautājumu nekādu nav, taču turpmākais izraisīja neizpratni — lieta tāda, ka viņa ģimenes locekļiem nav nekāda sakara ar klubu, vēl vairāk, vairums bērnu ir nepilngadīgi, bet jaunākajam ir tikai 9 gadi!
Kad 2025. gadā Stenlija kausu izcīnīja Floridas “Panthers”, pirmie pieci iegravētie vārdi bija kluba īpašnieks Vinsents Viola, viņa sieva un trīs bērni, taču viņi visi oficiāli darbojas “Panthers” organizācijā un spēlēja savu lomu komandas triumfā. Arī senākos laikos notika šādi gadījumi, piemēram, “Red Wings” dinastijas laikā kausā iegravēja Maika Iliča ģimenes locekļu vārdus, taču visi septiņi dēli bija iesaistīti Detroitas kluba organizācijā.
Saskaņā ar NHL noteikumiem komanda pati nosaka, kuru vadības pārstāvju vārdus iegravēt uz kausa, taču saraksts jāapstiprina gan NHL vadībai, gan Hokeja slavas zālei. Maksimālais iegravējamo vārdu skaits ir 55, taču vairums komandu aprobežojas ar mazliet mazāku skaitu. Uz trofejas parasti tiek iemūžināti ne tikai spēlētāji, bet arī īpašnieki, treneri, vadības pārstāvji un kluba palīgpersonāls.
Kārtība, kurā komandu īpašnieki nevar paši izlemt par iegravējamajiem vārdiem, lielā mērā radās pēc 1984. gada incidenta, kad Edmontonas “Oilers” īpašnieks Pīters Poklingtons panāca arī sava tēva Bezila vārda iegravēšanu, lai gan viņš nebija saistīts ar komandas darbību. NHL vadība lika viņa vārdu aizsegt ar daudziem "X". Ilgu laiku tas bija vienīgais šāds gadījums Stenlija kausa vēsturē. Vēlāk līdzīgs incidents notika pēc Čikāgas “Blackhawks” lūguma, kad uz kausa ar daudziem “X” tika aizsegts bijušā video trenera Breda Oldriča vārds sakarā ar seksuālās vardarbības skandālu pret komandas spēlētāju Kailu Bīču.
Noslēgumā jāpiebilst, ka Stenlija kausu rotā arī trīs latviešu hokejistu vārdi — 1996. gadā ar Kolorādo "Avelanche" to ieguva Sandis Ozoliņš, 2023. gadā ar "Golden Knights" to izcīnīja Teodors Bļugers, bet 2024. un 2025. gadā ar "Panthers" to ieguva Uvis Balinskis.