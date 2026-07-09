Sāra Storija
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Šodien 18:23
Medaļām bagātā britu paralimpiete Storija noslēdz karjeru
Lielbritānijas paralimpiete Sāra Storija, kura piedalījusies deviņās paralimpiskajās spēlēs, 48 gadu vecumā noslēgusi savu karjeru sportā, raidsabiedrībai BBC atklāja Storija.
Storija paralimpiskajās spēlēs debitēja 1992. gadā Barselonā, startējot peldēšanā, un šajā sporta veidā piedalījās līdz 2004. gada Atēnu spēlēm. Šajā laikā viņa izcīnīja 16 medaļas, tajā skaitā piecas zelta.
Pēc auss infekcijas, kas viņai liedza trenēties peldēšanā vairākus mēnešus, Storija pievērsās riteņbraukšanai, šajā sporta veidā līdz 2024. gada spēlēm izcīnot 14 zelta medaļas.
Pēc karjeras beigām Storijas mērķis ir stiprināt parasporta kvalitāti un vairot tā popularitāti.