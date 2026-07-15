Latvijas ātrākā sprintere Sindija Bukša Jauns.lv atklāj, kur divus gadus bija "pazudusi"
Latvijas ātrākā sprintere Sindija Bukša sacensību arēnā nav tikusi manīta kopš 2023. gada, liekot uzvirmot runām, ka viņa aktīvajām sporta gaitām metusi mieru. Sarunā ar Jauns.lv vieglatlēte atklāj, ka aiz klusuma slēpās smags dzīves posms, kura laikā viņai nācās no jauna sevi atrast.
Sindija savu vieglatlētes karjeru uzsāka spilgti - jau 20 gadu vecumā, 2018. gadā, viņa laboja 31 gadu veco Latvijas rekordu 100 metru sprintā, mērojot distanci 11.29 sekundēs, bet gadu vēlāk viņa kļuva par Eiropas U-23 čempioni 200 metru distancē, finišējot pēc 23.24 sekundēm. "Esmu meitene no laukiem, un jau agrā vecumā biju pieradusi pie lauku darbiem. Man nekad nav bijis svešs smags darbs, un tas man nāca līdzi arī sportā," par saviem panākumiem stāsta Sindija.
Sākotnēji rekordi nāca ātri
Sportiste atzīst, ka par saviem rekordiem lielu pateicību ir parādā savai pirmajai trenerei Mārtītei Lūsei, kas viņai bijusi kā otrā mamma. "Viņa no manis "izvilka" maksimumu un padarīja mani par tādu sportisti, kāda es esmu, " norāda Sindija. "Mārīte bija ar mani kopā 24/7, viņa palīdzēja man izaudzināt raksturu un lieliski attīstīja manu fizisko sagatavotību."
Tomēr sprintere atklāj, ka šajā laikā, kad rekordi pie viņas nāca salīdzinoši ātri, viņa neaizdomājās par to, ka ar sevi jāstrādā ir arī ilgtermiņā, un šī neapdomība ļāva iedzīvoties traumās. "Es tajā laikā priecājos par to, ka man ir rezultāti, un par neko vairāk nedomāju. Tomēr pēc kāda laika mani sāka mocīt traumas. Un tajā brīdī man šķita, ka notikušajā ir vainojami visi citi, izņemot mani pašu," atzīst sportiste.
Jautāta, ar kādām traumām viņai nācās saskarties, Sindija norāda, ka kādu laiku viņai bija problēmas ar augšstilba muskuli, tomēr lielākās likstas sagādāja mugura. Viņai tika diagnosticēta diska protrūzija, kas, visticamāk, radās, ilgstoši nepareizi veicot svarcelšanas vingrinājumus. "Vienā jaukā treniņā, taisot svarus, es paliku rāpus. Es nevarēju nepakustēties, ne piecelties," atminas sportiste. "Ja varētu atgriezties pagātnē, noteikti vairāk skatītos līdzi tam, ko daru un sadarbotos vairāk ar treneri. Bet tāds jau laikam ir tas jaunības maksimālisms."
Bija jāizdzīvo ar 400 eiro mēnesī
Sindija atklāj, ka viņai, tāpat kā citiem sportistiem liels pārbaudījums bija arī Covid-19 pandēmijas laiks. "Tajā laikā sakrita vairākas lietas. Man joprojām nedeva mieru mugura. Starta reakcijā tā vienmēr sāpēja. Un lai gan atradām ar Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) fizioterapeitu labu metodi, kas strādāja, rehabilitācija nebija ātra - tai bija nepieciešams laiks," pauž sportiste.
"Kamēr centos atgūties no savainojuma, pievienojās arī finansiālās grūtības. Pirms "Covid" man bija sponsori, menedžeris un iespēja līdzekļus nopelnīt arī augsta līmeņa sacensībās. Tomēr šajā laikā daudzām kompānijām mārketinga budžeti tika samazināti, un tika atceltas arī daudzas sacensības, kā rezultātā manas finanses strauji saruka," norāda sportiste.
"Tas radīja milzīgu stresu. No vienas puses, cilvēki gaidīja no manis rezultātus, no otras – man bija jādomā, kā nodrošināt sev iztiku. Tas bija ļoti saraustīts periods, un tieši tāpēc arī rezultāti vairs nebija tādi, kādus no sevis gaidīju," atklāj Bukša. Bet līdz ar finansējuma kritumu sportistei nācās meklēt citus iztikas avotus.
Jautāta, vai ar LOV finansējumu šajā laikā bija par maz, lai viņa varētu turpināt pilnvērtīgi nodoties sportistes gaitām, sprintere atbild ironiski: "Nu cik nu var izdzīvot ar 400 eiro mēnesī. Un par šo naudu jāsamaksā dzīvokļa īre, jāpaēd, jāapmaksā transporta izdevumi un jānosedz ikdienas tēriņi. Viegli nebija," atzīst sportiste.
Nācās sevi atrast darba tirgū
Kamēr Sindija devās uz darba intervijām, viņa paralēli, 2022. gadā, uzsāka trenēties pie trenera Viktora Lāča. "Viņš palīdzēja savest kārtībā manas problēmas ar muguru, un ļoti daudz deva arī tehniskajā ziņā, palīdzot attīstīt pareizu skriešanas tehniku. Arī mana fiziskā forma uzlabojās un biju atkal gatava sasniegt labus rezultātus," norāda Sindija.
"Lācis man arī pavēra iespēju trenēties kopā ar pasaules līmeņa sportistiem un ieraudzīt, kā trenējas paša elite. Piemēram, treniņnometnē Amerikā man bija iespēja būt vienā treniņu grupā ar olimpisko čempionu barjerskriešanā, olimpisko spēļu dalībniecēm 400 metru sprintā un arī elites Jamaikas sprinteriem. Tā bija nenovērtējama pieredze," atceras sportiste.
Tomēr tajā pašā laikā Sindija atzīst, ka šis laiks psiholoģiski bija sarežģīts, jo viņai nācās pārkārtot savu dzīvi un atrast sevi darba tirgū. "Tobrīd man bija sevi jāatklāj no jauna - jāsaprot, kas es esmu un ko es vēlos darīt," norāda sportiste, atklājot, ka darba intervijās nekad nepieminēja savu profesionālās sportistes pieredzi.
It kā dzīve sakārtojās, tomēr kaut kā pietrūka...
Sindija norāda, ka brīdī, kad viņa uzsāka darba gaitas pārdošanas nozarē, viņa pārtrauca sportot pavisam. "Es sportu pabīdīju maliņā un praktiski divus gadus nedarīju nekā," atzīst sportiste. "Pareizi varbūt būtu bijis, ja censtos šīs abas lietas apvienot, tomēr tagad, skatoties atpakaļ, jāatzīst, ka es tolaik nebiju pietiekami stipra, lai to darītu."
"Jutos izdegusi no sāpēm, traumām, cilvēku gaidām un finansējuma trūkuma. Man gribējās vienkārši visam pagriezt muguru un aiziet," smago posmu atminas sportiste.
Un tā nu pamazām daudz lietu viņas dzīvē sāka nostabilizēties. Darbs palīdzēja distancēties no sporta radītā spiediena, arī finansiālā situācija vairs raizes nesagādāja. Tomēr par spīti iegūtajai stabilitātei, Sindija sāka just to, ka viņas dzīvē kaut kas ir zudis.
"Kādā sarunā ar ģimenes locekļiem es atklāti pastāstīju par savām izjūtām. Sacīju, ka jūtos ļoti savādi, jo manā dzīvē viss it kā beidzot ir sakārtojies, tomēr vienlaikus jūtu, ka neesmu līdz galam laimīga... Viņi man atbildēja: "Nu bet, protams, tev pietrūkst sporta! Tā ir tā lieta, ko tu mīli un kurā esi ar visu sirdi!" Un tajā brīdī manī kaut kas noklikšķēja. Es apjautu, ka tieši sporta pamešana manī radīja šo tukšuma sajūtu," norāda Bukša.
Atskatoties uz šo dzīves posmu, Sindija ir pārliecināta, ka tas viņai devis vērtīgu mācību. "Domāju, ka reizēm ir jāsper solis atpakaļ, lai saprastu, kas dzīvē patiešām ir svarīgs, un atgrieztos stiprāks," saka sportiste
Bukša atklāj, ka, ģimenes pamudināta, viņa pamazām atsāka treniņus un nu jau ar fiziskām aktivitātēm nodarbojas aptuveni pusotru gadu. Šobrīd gan tas nenotiekot profesionālā formātā, bet gan vairāk savam priekam, lai apmierinātu nepieciešamību pēc sporta gaisotnes un atgūtu zaudētās sajūtas.
Jāpiemin, ka laikā, kad viņa apdomāja, ko un kā darīt tālāk, viņas dzīvē ienāca arī kādas skaistas pārmaiņas - Sindija kļuva par Maltipoo šķirnes suņu meitenītes īpašnieci. "Suns bija ļoti pareizā izvēle manā dzīvē - tas ienes tik daudz prieka dzīvē, par kādu rūpēties. Viņa man deva motivāciju iet ārā staigāties un tagad jau kopā arī sportojam un vingrojam. Viņa man palīdz paturēt gumiju, reizēm nozog arī čības... ir ļoti patīkami būt suņa mammai," ar smaidu sejā atklāj Sindija.
Sirdī joprojām ir sapnis par olimpiādi
Pirms trim mēnešiem Sindija nolēma spert soli, par kuru bija domājusi jau ilgāku laiku, – viņa aizgāja no darba un pārcēlās uz Barselonu. "Man bija svarīgi nonākt vidē, kur varu pilnvērtīgi trenēties un vienlaikus meklēt jaunas iespējas savai nākotnei. Šeit ir stadions, silts klimats un apstākļi, kas manai mugurai ir daudz saudzīgāki nekā Latvijas ziema," stāsta sportiste.
Jautāta, vai sporta līdzjutēji drīzumā varēs viņu redzēt arī sacensību arēnā, Bukša atbild, ka viņa labprāt vēlētos atgriezties sacensībās, lai mērotos spēkiem ar jaunajiem talantiem, tomēr konkrētu datumu nosaukt gan nevarot. "Tas notiks tad, kad jutīšos tam gatava, bet noteikti ne šogad. Šobrīd es trenējos savam priekam, lai atgūtu sajūtas, kas manī bija zudušas."
"Sasniegtie rezultāti un Latvijas rekords man, protams, sniedz patīkamu motivāciju. Gribas jau to rezultātu vēl pārspēt. Tāpat sirdī joprojām ir sapnis par Olimpiskajām spēlēm. Manuprāt, tas ir tik skaisti - nest Latvijas vārdu pasaulē," norāda Bukša. "Un domāju, ka tīri fiziski noteikti vēl varu sasniegt daudz ko. Jā, tagad jau man ir 28 gadi, tomēr mūsdienās ir daudz sportistu, kas pat 35 vai 40 gados noteiktos sporta veidos sasniedz izcilību. Kaut vai Elaine Tompsone-Hēra vai Anna Freizere-Praisa."
"Galvenais ir tas, ka es šobrīd atkal sāku justies kā "vecā" Sindija Bukša," atzīst sportiste, "turklāt grūtais periods un vieglatlētikas pamešana man ļāvusi saprast to, ka savu dzīvi bez sporta vairs nevaru iedomāties." Sindija atklāj, ka šobrīd, paralēli aktīviem treniņiem un sava zīmola attīstīšanai, viņa gatavojas iegūt arī trenera sertifikātu.