LVF pēc krievu atgriešanas volejbolā rosina meklēt iespējas Latvijas sporta interešu aizstāvībai starptautiskajā vidē
Ar paziņojumu pēc krievu atgriešanas volejbola starptautiskajās sacensībās klajā nākusi Latvijas Volejbola federācija, kas bez nosodījuma arī izteikusi atsevišķus priekšlikumus.
Jau ziņots, ka pēc Starptautiskās Olimpiskās komitejas lēmuma atcelt diskvalifikāciju Krievijas sportistiem, kas nozīmē to atjaunošanu sacensībās un potenciālā dalībā 2028. gada vasaras olimpiskajās spēlēs, FIVB paziņojusi par krievu sportistu atgriešanu volejbola starptautiskajās sacensībās.
Volejbola federācija savā paziņojumā šo lēmumu kategoriski neatbalsta. LVF nesaskata nekādu objektīvu iemeslu vai pietiekamu pamatojumu, kāpēc tieši šobrīd būtu pieļaujama Krievijas sportistu, nacionālo izlašu, tehnisko amatpersonu vai sporta institūciju atgriešanās starptautiskajā volejbola apritē. Agresorvalsts turpina militāru agresiju pret Ukrainu, un nav notikušas nekādas izmaiņas, kas varētu attaisnot līdzšinējo ierobežojumu atcelšanu vai agresorvalsts sporta sistēmas normalizēšanu starptautiskajā sportā.
Šāds lēmums nav pieņemams ne sportiski, ne ētiski, ne institucionāli. Starptautiskajām sporta organizācijām nav pamata veicināt Krievijas sporta sistēmas atgriešanos sacensību apritē, sporta pārvaldībā vai starptautisko organizāciju institūcijās, kamēr turpinās Krievijas karš pret Ukrainu. Sportu nedrīkst izmantot agresorvalstu starptautiskās reputācijas atjaunošanai, publiskā tēla normalizēšanai vai politiskās izolācijas mazināšanai.
LVF nostāja šajā jautājumā ir bijusi konsekventa. Jau iepriekš esam nosodījuši Krievijas un Baltkrievijas sportistu, izlašu, tehnisko amatpersonu un sporta institūciju atgriešanu starptautiskajās sacensībās un sporta organizāciju pārvaldības struktūrās, kā arī organizācija vērsusies pie starptautiskajām volejbola organizācijām ar iebildumiem par agresorvalstu pārstāvju atgriešanu starptautiskajā apritē. Šajos iebildumos īpaši uzsvērta sporta integritātes, godīgas spēles un antidopinga riskus, tostarp saistībā ar Krievijas sporta sistēmas dopinga pārkāpumiem.
LVF ieskatā šo lēmumu nevar pamatot tikai ar vispārīgu atsauci uz sportistu tiesībām. Starptautiskajām sporta organizācijām ir jāvērtē arī kara, agresorvalsts institucionālās atbildības, drošības un godīgas konkurences aspekti. Bez pietiekama pamatojuma un reālām garantijām Krievijas sportistu, izlašu, tehnisko amatpersonu un sporta institūciju atgriešana starptautiskajā apritē nav pieļaujama.
LVF kopā ar citu valstu volejbola organizācijām ir aicinājusi Eiropas Volejbola konfederāciju (CEV) un FIVB nepieņemt lēmumus, kas veicinātu Krievijas un Baltkrievijas sporta sistēmu atgriešanos starptautiskajās sacensībās. Tāpat LVF ir vērsusies ar prasību pārskatīt līdzšinējo zonālo asociāciju pārvaldības un sacensību struktūru, kas vēsturiski rada situāciju, kurā Baltijas valstis, Polija un Ukraina institucionāli un sportiski var tikt sasaistītas ar Krievijas un Baltkrievijas sporta sistēmām. Tās pārskatīšana ir nepieciešama, lai novērstu situācijas, kurās Latvijas sportisti, komandas, treneri, tiesneši vai sporta amatpersonas zonālo asociāciju līmenī tiek nostādītas tiešā sacensību, organizatoriskā vai institucionālā saskarsmē ar agresorvalstu sporta sistēmu pārstāvjiem.
Latvijas sporta organizāciju rīcību šajā jautājumā nosaka ne tikai starptautisko federāciju lēmumi, bet arī Latvijas valsts tiesiskā un politiskā pozīcija. Latvijas normatīvais regulējums paredz ierobežojumus Latvijas komandu sporta spēļu izlašu dalībai sacensībās pret Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas valsts izlasēm, tostarp gadījumos, ja šīs izlases startē neitrālā statusā, un LVF šos ierobežojumus respektē. LVF nevar atbalstīt sacensību sistēmu, kas Latvijas izlasēm vai sporta organizācijām radītu nepieciešamību izvēlēties starp Latvijas valsts nostājas ievērošanu un dalību starptautiskajās sacensībās.
Vienlaikus LVF ieskatā ar publisku nosodījumu vien nepietiek. Nepieciešama koordinēta valsts līmeņa rīcība, kas paredz skaidrus nākamos soļus, juridisku atbalstu un praktiskus risinājumus Latvijas sportistu un sporta organizāciju interešu aizsardzībai starptautiskajā vidē. LVF ieskatā šis ir nacionālās politikas jautājums, kas skar ne tikai volejbolu, bet arī Latvijas ārpolitiku, drošības politiku, sporta politiku un valsts kopējo starptautisko pozicionējumu.
LVF ir rosinājusi Latvijas Olimpisko komitejai vērsties pie Izglītības un zinātnes ministrijas ar aicinājumu meklēt iespējas nodrošināt nepieciešamos finanšu un juridiskos resursus Latvijas sporta sabiedrības un sportistu interešu aizstāvībai starptautiskajā vidē. Nepieciešamības gadījumā šāda interešu aizstāvība var ietvert arī vēršanos starptautiskajās sporta tiesību institūcijās, tostarp Sporta arbitrāžas tiesā (CAS), kas apliecinātu patiesus centienus ietekmēt starptautisko organizāciju lēmumus, kas mūsu valstij nav pieņemami.
LVF apzinās, ka stingrai nostājai pret agresorvalstu sporta sistēmu atgriešanos starptautiskajā apritē var būt praktiskas un ilgtermiņa sekas. Tomēr šādas sekas nedrīkst gulsties tikai uz sportistu, treneru, bērnu un jauniešu vai atsevišķu federāciju pleciem. Ja Latvija šajā jautājumā ieņem principiālu nostāju, tai jābūt nodrošinātai ar atbilstošu valsts politisku, juridisku un finansiālu atbalstu.
LVF uzskata, ka Latvijas sportam nav jānonāk pašizolācijā, bet nav pieļaujama arī agresorvalstu sporta sistēmu normalizēšana. Latvijas sportistu un komandu dalība starptautiskajā sportā ir būtiska Latvijas sabiedrības, jaunatnes un nacionālās pašapziņas stiprināšanai, taču tā ir jāsavieno ar skaidru, valstiski koordinētu rīcību, kas aizsargā Latvijas politisko nostāju, sportistu tiesības, attīstību un nākotni.
LVF arī turpmāk mērķtiecīgi meklēs konstruktīvus risinājumus, lai iestātos pret Krievijas un Baltkrievijas sportistu, izlašu, tehnisko amatpersonu un sporta institūciju dalību starptautiskajās sacensībās, kā arī pret šo valstu pārstāvju atgriešanās normalizēšanu starptautisko sporta organizāciju institūcijās. LVF turpinās sadarboties ar Latvijas Olimpisko komiteju, Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas valsts institūcijām, Baltijas valstu, Polijas, Ukrainas un citu līdzīgi domājošu valstu sporta organizācijām, lai aizstāvētu Latvijas volejbola, Latvijas sportistu un Latvijas sporta sabiedrības intereses starptautiskajā vidē.