Par pirmo nākamās sezonas leģionāru VEF kļūst Panamas izlases spēlētājs
Latvijas Basketbola līgas (LBL) klubs "VEF Rīga" paziņojusi par pirmā ārzemju basketbolista piesaisti uz nākamo sezonu.
Divpadsmitkārtējās Latvijas čempionvienības “VEF Rīga” sastāvā gaidāmajā sezonā spēlēs 1999. gadā dzimušais Panamas izlases basketbolists Luiss Rodrigess (198 cm, 100 kg), kurš aizvadītajā sezonā “Franca” komandas sastāvā kļuva par Brazīlijas līgas čempionu, ziņo klubs.
Panamas izlases sastāvā 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijā Rodrigess vidēji spēlē atzīmējās ar 13 gūtiem punktiem un septiņām atlēkušajām bumbām, spēlē pret Argentīnas valstsvienību viņam 14 punkti un 10 atlēkušās bumbas, savukārt “Franca” sastāvā aizvadītajā sezonā Rodrigesam vidēji spēlē 10,2 gūti punkti un 4,1 izcīnīta atlēkusī bumba.
No 2018. līdz 2024. gadam Rodrigess spēlēja dažādās NCAA komandās, bet nonākšana VEF būs viņa pirmā pieredze Eiropā. Bez pieredzes Brazīlijā, viņš spēlējis arī Dominikānas republikā un 36 spēles aizvadījis NBA G-līgas komandā "Capitanes CDMX".
Rodrigess kļūst par pirmo leģionāru nākamās sezonas komplektācijā. Iepriekš tika ziņots par Latvijas izlases spēlētāju Mareka Mejera un Aigara Šķēles atgriešanu sastāvā.
VEF nākamajā sezonā caur kvalifikāciju mēģinās iekļūt FIBA Čempionu līgā, taču neizdošanās gadījumā spēlēs FIBA Eiropas kausā. Starpsezonā notikušas dažādas izmaiņas klubā, tostarp treneru maiņa. Turpmāk galvenā trenera pienākumus pildīs Jevgeņijs Kosuškins.
“VEF Rīga” pievienojas Panamas izlases basketbolists Luiss Rodrigess ⚫️⚪️🏀— VEF Rīga (@vefriga) July 9, 2026
Divpadsmitkārtējās Latvijas čempionvienības “VEF Rīga” sastāvā gaidāmajā sezonā spēlēs 1999. gadā dzimušais Panamas izlases basketbolists Luiss Rodrigess (198 cm, 100 kg), kurš aizvadītajā sezonā… pic.twitter.com/wiSMd2XQd2