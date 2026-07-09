Marokai ceturtdaļfinālā pret Franciju nepalīdzēs tās rezultatīvākais spēlētājs Pasaules kausā
Marokas futbola izlasei Pasaules kausa ceturtdaļfināla mačā pret Franciju nevarēs palīdzēt labākais vārtu guvējs Ismaels Saibari, trešdien atklāja Marokas valstsvienības galvenais treneris Mohameds Vahbi.
Marokas un Francijas duelis Foksboro sāksies plkst. 23 pēc Latvijas laika. Pasaules kausa spēļu tiešraides pieejamas kanālā TV6 un tīmekļa vietnē "Go3.lv". "Visi ir simtprocentīgi gatavi, izņemot Saibari. Šī spēle viņam nāk pārāk ātri," teica Vahbi, piebilstot, ka cer uz pussarga atgriešanos sastāvā tālākā turnīra fāzē.
Marokas futbolists iedzīvojās paceles cīpslas savainojumā astotdaļfināla mačā ar Kanādu, pametot laukumu jau pirmā puslaika vidū. Saibari grupu turnīrā katrā no trīs mačiem guva pa vieniem vārtiem un izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā precīzi izpildīja izšķirošo 11 metru pēcspēles sitienu, sekmējot Marokas iekļūšanu astotdaļfinālā. Viņš ar trīs gūtiem vārtiem šajā turnīrā ir Marokas labākais vārtu guvējs.
Marokāņu futbolists pirms nepilna mēneša papildināja Minhenes "Bayern" sastāvu, uz pieciem gadiem noslēdzot vienošanos ar Vācijas bundeslīgas čempioni.