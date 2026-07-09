Bez izteiktiem centriem. Nosaukts Latvijas U-20 izlases sastāvs Eiropas čempionātam
Paziņots Latvijas U-20 basketbola izlases sastāvs dalībai Eiropas čempionātā, ziņo Latvijas Basketbola savienība.
U-20 basketbola izlase atgriezusies Eiropas čempionāta spēcīgākajā divīzijā pēc septiņu gadu pārtraukuma. Pēdējo reizi spēcīgāko sabiedrībā U-20 izlase spēlēja 2019. gadā. Vietu starp labākajiem U-20 basketbolisti ieguva pirms gada notiekošajā B divīzijas čempionātā, tajā triumfējot.
Īsi pirms turnīra sākuma izvēlēts sastāvs. Kā pēdējie liekie kļuvuši Markuss Sipko, Enzo Ābele, Oto Bergmanis un Ronalds Ginters. “Viegls sastāvs bez izteiktiem centra spēlētājiem. Cīņā pie groziem klāsies grūti, bet centīsimies spēli veidot tā, lai kompensētu trūkumus. Ar aizsardzības sistēmu maiņu, ar aktīvu ārējās līnijas darbību," sastāva izvēli skaidroja galvenais treneris Ainars Zvirgzdiņš.
"Pārbaudes mačos izmantojām plašu spēlētāju rotāciju. Eiropas čempionātā līderiem būs lielāka slodze, tomēr pienesumu gaidīsim no katra, jo ar mūsu aktīvo spēles stilu būs svarīgi saglabāt intensitāti gan aizsardzībā, gan uzbrukumā visas 40 minūtes. Ar pirmajiem pretiniekiem lietuviešiem tikāmies pārbaudes spēlēs, taču to rezultātiem vairs nav nozīmes, jo katrai komandai bija savi uzdevumi. Stils gan nemainās. Mēģināsim darboties tā, lai pretinieki nejustos komfortabli. Svarīgi būs samazināt kļūdu skaitu, neļaujot lietuviešiem tikt pie vieglajiem punktiem. Mums neies viegli, taču centīsimies spēlēt tā, lai viegli nebūtu arī pretiniekiem.”
No deviņām pārbaudes spēlēm latvieši uzvarēja sešās, pieveicot Igauniju, Lietuvu, divas reizes Gruziju, Rumāniju un Ukrainu. Zaudējumi piedzīvoti pret to pašu Lietuvu, Serbiju un Turciju. Grupas turnīrā latvieši spēļu secībā sacentīsies ar Lietuvas (11. jūlijā plkst.21:30), Polijas (12. jūlijā plkst.19) un Serbijas (13. jūlijā plkst.17) vienībām. Astotdaļfinālā būs jāspēlē ar kādu no A grupas komandām (Itālija, Turcija, Francija, Vācija). Uzvarētāji turpinās cīņu par medaļām, zaudētāji – par 9.-16. vietu (pēdējo trīs vietu ieguvēji zaudēs vietu A divīzijā).
Latvijas U-20 basketbola izlases sastāvs:
Verners Drava (Mārupes NSS/LU), Mārtiņš Kilups ("Oral Roberts", NCAA), Reds Martinsons ("Liepāja"), Rolands Šulcs (Rīgas "Zeļļi"), Emīls Mucenieks (Mārupes NSS/LU), Rūdis Donis ("Latvijas Universitāte"), Kārlis Vāvers (RSU/"VEF Rīga"), Artūrs Ozols (RSU/"VEF Rīga"), Tomas Talcis ("Valencia", Spānija), Jēkabs Niedra (RSU/"VEF Rīga"), Markuss Graudiņš (RSU/"VEF Rīga"), Helmuts Petrovičs ("Liepāja").