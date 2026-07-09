Portugāles futbola izlasi turpmāk vadīs treneris, kurš ar Krištianu Ronaldu izcīnīja titulu Saūda Arābijā
Par Portugāles vīriešu futbola izlases galveno treneri kļūs portugāļu speciālists Žorže Žezušs, vēsta futbola apskatnieks Fabricio Romāno.
Portugāles valstsvienība nepārvarēja Pasaules kausa astotdaļfinālu, kurā ar 0:1 piekāpās Spānijai, vienīgos vārtus mačā ielaižot otrā puslaika kompensācijas laikā. Pēc neveiksmes no Portugāles izlases galvenā trenera amata atkāpās Roberto Martiness.
Romāno vēsta, ka par Martinesa pēcteci tiks izvēlēts Žezužs, taču pagaidām Portugāles Futbola federācija to publiski vēl nav paziņojusi. 71 gadu vecais portugālis trenera karjeras laikā teju 30 gadus strādāja ar Portugāles klubiem, lielākos panākumus gūstot ar Lisabonas "Benfica", ar kuru kopā viņš trīs reizes kļuva par Portugāles čempionu.
2018. gadā viņš kļuva par Saūda Arābijas kluba "Al Hilal" stūrmani, bet vēl sezonu vēlāk viņš kopā ar Riodežaneiro "Flamengo" triumfēja Brazīlijas čempionātā un Dienvidamerikas prestižākajā komandu turnīrā "Copa Libertadores". Karjeras turpinājumā viņš vēl uz sezonu atgriezās pie "Benfica" stūres, kā arī vadīja Stambulas "Fenerbahce" un Saūda Arābijas klubus "Al Hilal" un "Al Nassr", ar kuru kopā šogad kļuva par Saūda Arābijas čempioni.
Romāno ziņo, ka vienošanās ar Žezužu tiks noslēgta uz četriem gadiem, paredzot, ka viņš vadīs Portugāles izlasi gan 2028. gada Eiropas čempionātā, gan 2030. gada Pasaules kausā. Kā viens no iespējamajiem Portugāles stūrmaņiem tika minēts Žuzē Mourinju, taču jūnijā viņš kļuva par Madrides "Real" stūrmani.
🚨🇵🇹 Jorge Jesus to become new Portugal head coach, here we go! He’s accepted to take over after Roberto Martínez. 🫱🏻🫲🏼— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2026
Jorge Jesus will lead the project for Nations League, Euro 2028 and next World Cup. 🔜
He’s won Saudi Pro League title at Al Nassr this season with Cristiano. pic.twitter.com/KL3f9SXqjb