Seko SOK lēmumam. Volejbolā atgriež krievus un atjauno tiem ranga punktus
Starptautiskās Volejbola federācijas (FIVB) sacensībās varēs atgriezties Krievijas volejbolisti, trešdien pavēstīja FIVB.
Atsaucoties uz Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) lēmumu atcelt Krievijas Olimpiskajai komitejai (ROC) piemēroto diskvalifikāciju un SOK aicinājumu sporta federācijām mīkstināt Krievijas sportistiem piemērotos ierobežojumus, FIVB norādīja, ka šāds lēmums atspoguļo organizācijas apņemšanos aizsargāt sportistu pamattiesības nodarboties ar sportu neatkarīgi no viņu pilsonības. Paziņojumā izcelts, ka Krievijas izlasēm arī tiks atjaunoti pasaules ranga punkti, kādi tām bija pirms FIVB valdes lēmuma iesaldēt šos punktus.
Lēmums par Krievijas karoga, himnas, krāsu vai jebkādu citu identifikācijas zīmju izmantošanu būs FIVB un Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) ziņā, un tas tiks pieņemts savlaicīgi, apspriežoties ar attiecīgajām starptautiskajām sporta organizācijām, lai garantētu sportistu pilnvērtīgu dalību.
Tāpat saskaņā ar SOK ieteikumiem FIVB plāno izstrādāt un īstenot dopinga pārbaužu plānu. "FIVB joprojām ir dziļi nobažījusies par notiekošo karu Ukrainā un stingri nosoda jebkāda veida vardarbību. Mēs turpinām cerēt uz mierīgu risinājumu pēc iespējas drīzāk un joprojām esam apņēmušies atbalstīt Ukrainas volejbola kopienu ar FIVB volejbola atbalsta programmas palīdzību," norādīts FIVB paziņojuma beigās.
Jau pagājušā gada decembrī FIVB pavēstīja, ka sacensībās ar savas valsts simboliku varēs atgriezties Krievijas un Baltkrievijas jauniešu volejbola komandas.