"Liepāja" ar spēli savā laukumā, RFS izbraukumā sāks UEFA Konferences līgas kvalifikāciju
Šodien UEFA Konferences līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā dalību uzsāks FK "Liepāja" un RFS.
"Liepājas" un RFS futbolisti šodien UEFA Konferences līgas kvalifikācijas pirmās kārtas pirmajās spēlēs tiksies ar attiecīgi Tuzi "Dečič" no Melnkalnes un Belfāstas "Glentoran" no Ziemeļīrijas.
"Liepāja" mājas spēli Daugavas stadionā Liepājā sāks plkst. 19:00, bet RFS izbraukuma maču Ziemeļīrijā sāks plkst. 21.30 pēc Latvijas laika. Spēli no Belfāstas tiešraidē translēs kanālā TV4 un tīmekļa vietnē "Sportacentrs.com". Atbildes spēles notiks nākamnedēļ, uzvarētājām iekļūstot otrajā kārtā, bet zaudētājiem sezona Eiropā būs noslēgusies.
9. jūlijs 19:00 stadions "Daugava", @Conf_League 1. kvalifikācijas kārta pret FK Dečić. Ieeja par ziedojumiem, kas tiks novirzīti Aizvējā - īpašo bērnu vecāku biedrībai. Nāc un atbalsti! pic.twitter.com/k6XCZKOukt— FK Liepāja (@LiepajaFK) July 5, 2026
"Liepāja" Latvijas virslīgā pēc mazliet vairāk nekā puses no sezonas ir ceturtajā vietā, taču aizmugurē esošās komandas ir dažu punktu attālumā. Melnkalnē šobrīd ir starpsezona, kuru "Dečič" sagaidīja kā ceturtās vietas ieguvēja un kausa fināliste. 2024. gada Melnkalnes čempione "Dečič" Eiropas klubu turnīros spēlēs piekto reizi no pēdējām sešām sezonām. Tālāk par trešo kvalifikācijas kārtu klubs nav aizkļuvis. Kvalifikācijas otrajā kārtā šī pāra uzvarētāja tiksies ar Vīnes "Austria" vienību.
👋 Labdien no Belfāstas, kur viesojamies jau trešo reizi! Lidojums ar čarterreisu bija ērts, ceļā pavadot trīs stundas. Esam iekārtojušies tajā pašā viesnīcā, kur dzīvojām tad, kad pārspējām Linfield. Patīkamas atmiņas, bet tagad viss sākas no jauna.— FC RFS (@RFSDaily) July 8, 2026
Vakarā pirmsspēles treniņš.… pic.twitter.com/F2F3eJ6TKT
Savukārt RFS Latvijas meistarsacīkstēs ir nestabilā līderpozīcijā, bet "Glentoran" gatavojas jaunajai sezonai Ziemeļīrijas līgā, kur šogad finišēja trešā. "Glentoran" ir vairāk nekā 60 gadu pieredze spēlējot Eiropas klubu turnīros un pirms 18 gadiem UEFA Kausā (tagad - UEFA Eiropas līgā) tai krustojās ceļi ar "Liepājas metalurga" komandu, kas toreiz kvalifikācijas kārtā summā pārspēja Ziemeļīrijas vienību. Pēdējos gados klubs pārsvarā izkrīt jau pēc kvalifikācijas pirmās kārtas.
Kvalifikācijas otrajā kārtā šī dueļa uzvarētāja tiksies ar UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas pāra neveiksminieci - Agdamas "Qarabag" (Azerbaidžāna) vai Īsafjardarpairas "Vestri" (Islande).
👔🎙️ “Domāju būs ļoti daudz skatītāju. Mums tas patīk, jo daudz nespēlējam šādā atmosfērā un kopumā domāju, ka tas netraucēs, bet tikai palīdzēs mums” - galvenā trenera Viktora Moroza pārdomas pirms spēles pret Glentoran. pic.twitter.com/woNG3gyOGu— FC RFS (@RFSDaily) July 8, 2026
Latvijas kausa ieguvēja futbolā "Auda" UEFA Konferences līgas kvalifikācijas turnīra otrajā kārtā tiksies ar Rumānijas vienību Bukarestes FCSB. Lai iekļūtu UEFA Konferences līgas pamatturnīrā, jāpārvar trīs kvalifikācijas kārtas un "play-off" kārta.