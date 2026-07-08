Kāpēc šodien nenotiek neviena Pasaules kausa spēle? FIFA skaidro pauzi turnīrā
Pēc vairākām nedēļām, kuru laikā futbola līdzjutēji gandrīz katru dienu varēja vērot vairākas Pasaules kausa spēles, trešdien, 8. jūlijā, turnīrā iestājusies pirmā pauze. FIFA šajā dienā nav paredzējusi nevienu maču, jo čempionāts sasniedzis izšķirošo posmu.
Līdz grupu turnīra un izslēgšanas spēļu beigām komandu skaits pakāpeniski samazinājās, un tagad cīņā par titulu palikušas tikai astoņas izlases. Līdz pasaules čempiona noskaidrošanai atlikušas vien septiņas spēles, kā arī mačs par trešo vietu.
FIFA skaidro, ka pauzes ieplānotas, lai komandām būtu pietiekami daudz laika atjaunoties starp spēlēm. Tas ir īpaši svarīgi pēc turnīra paplašināšanas līdz 48 izlasēm, jo finālistēm līdz titulcīņai būs jāaizvada pat astoņas spēles. Turklāt futbolistiem jārēķinās arī ar gariem pārbraucieniem starp ASV, Kanādu un Meksiku, kā arī vasaras karstumu.
Pasaules kausa ceturtdaļfināli sāksies ceturtdien un tiks aizvadīti līdz svētdienai. Pēc tam pirmdien, 13. jūlijā, atkal būs brīvdiena, bet pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā. Arī pirms fināla ieplānotas divas brīvas dienas – 16. un 17. jūlijā. Tas dos finālistēm papildu laiku sagatavoties izšķirošajai cīņai par pasaules čempionu titulu.
Turnīra noslēgumā 18. jūlijā notiks spēle par trešo vietu, bet 19. jūlijā Ņūdžersijas štata "MetLife Stadium" stadionā tiks aizvadīts finālmačs, kurā kļūs zināms 2026. gada pasaules čempions.
Pēc Pasaules kausa beigām futbola sezona ātri atgriezīsies ierastajā ritmā – Eiropā sāksies klubu turnīru kvalifikācijas spēles, bet augustā atsāksies vadošie nacionālie čempionāti. Arī ASV augstākā futbola līga MLS atsāks sezonu jau jūlija vidū.