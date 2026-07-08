Latvijas basketbolistes Eiropas U-20 čempionāta piekāpjas Horvātijai un neturpina cīņu par medaļām
Latvijas U-20 sieviešu basketbola izlase trešdien Klaipēdā Eiropas čempionāta astotdaļfinālā ar 84:97 (22:26, 17:30, 25:12, 20:29) piekāpās Horvātijas vienaudzēm un zaudēja iespēju turpināt cīņu par medaļām. Lai gan spēles gaitā latvietes atspēlēja 21 punkta deficītu un pietuvojās līdz divu punktu starpībai, galotnē pārākas izrādījās horvātietes.
Latvijas izlasē 16 punktus un desmit atlēkušās bumbas uzbrukumā sakrāja Anna Liepiņa, pa 14 punktiem guva piecas piezīmes nopelnījusī Evelīna Otto, kura izcēlās ar 12 atlēkušajām bumbām, un Madara Šmite, kuras kontā arī astoņas atlēkušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles. 13 punktus guva Kitija Muzikante, 11 - Mila Luzgina un desmit punktus - Estere Petrus, kura izcīnīja arī piecas atlēkušās bumbas.
Horvātijas vienībā 35 punktus un septiņas atlēkušās bumbas sakrāja Lena Biliča, 26 punktus un 13 atlēkušās bumbas - Petra Božana, bet 25 punktus guva Lea Vukiča. Lielākā daļa pirmās ceturtdaļas noritēja līdzīgā cīņā, latvietēm pēc Martas Ploriņas diviem punktiem panākot lielāko pārsvaru spēlē - 7:2.
Tomēr jau Nākamos septiņus punktus guva horvātietes, kuras teicami darbojās caurgājienos un ceturtdaļu noslēdza savā labā ar 26:22.
Otrās ceturtdaļas sākumā Latvijas izlasei pēc diviem precīziem Esteres Petrus soda metieniem izdevās pietuvoties līdz 26:28, taču drīz vien Horvātijas izlases pārākums sasniedza desmit punktus (41:31), bet otrā puslaika sākumā - 21 punktu pēc Leas Vukičas divpunktu metiena - 60:39.
Ceturtdaļas beigās Latvijas basketbolistes vēlreiz pietuvojās divu punktu attālumā, pēc Madaras Šmites divpunktu metiena panākot 64:66.
Ceturtajā ceturtdaļā vēl vairākas reizes izdevās pietuvoties līdz divu punktu deficītam, taču izlīdzināt rezultātu neizdevās.
Piektdien pirmajā mačā par devīto vietu Latvijas izlase Alītā tiksies ar Itāliju.
Latvijas izlase B grupā ar 70:63 pārspēja Zviedrijas izlasi, ar 70:60 - Vācijas valstsvienību un ar 78:64 - Ungārijas vienaudzes, izcīnot pirmo vietu grupā.
Horvātija A grupā ar 64:89 piekāpās mājiniecēm, ar 85:87 - Izraēlai un ar 55:88 - Spānijai, ieņemot pēdējo vietu grupā.
Gatavojoties meistarsacīkstēm, latvietes divreiz zaudēja Polijas U-20 komandai (60:64 un 74:76), bet pēc tam mājās tikās ar lietuvietēm, tiekot pie vienas uzvaras (74:77 un 76:74), un divreiz uzvarēja Ukrainas vienaudzes (64:54 un 82:77). Noslēdzošajās pārbaudes spēlēs Latvija ar 57:80 un 51:66 piekāpās Spānijai. Eiropas U-20 čempionāts beigsies svētdien. Trīs pēdējo vietu ieguvējas zaudēs vietu A divīzijā.
Latvijas U-20 sieviešu basketbola izlases sastāvs:
Līva Hermane, Marta Ploriņa, Zane Straudovska (visas - "TTT Juniores"), Mila Luzgina, Madara Šmite, Krista Lukašēvica (visas - "TTT Rīga"), Ksenija Petrova ("Daugavpils"/"Daugavpils Universitāte"), Annija Brence (RSU), Estere Petrus ("Sanjoanense", Portugāle), Kitija Muzikante ("Liepāja"/LSSS), Evelīna Otto (Jūtas Universitāte, NCAA), Anna Liepiņa (Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva).