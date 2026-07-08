Guntis Valneris kļūst par pasaules čempionu ātrspēlē 100 lauciņu dambretē
Rīgā trešdien noslēdzās pasaules čempionāts 100 lauciņu dambretē, kurā Latvijas starptautiskais lielmeistars Guntis Valneris otro gadu pēc kārtas izcīnīja pasaules čempiona titulu. Sacensībās, kas notika viesnīcā "Radisson Blu Daugava Hotel", pulcējās vairāk nekā 100 pasaules līmeņa dambretisti no desmit valstīm.
Vīriešu turnīrā piedalījās 76 dambretisti, tostarp pasaules vadošie spēlētāji no Latvijas, Ukrainas, Nīderlandes, Lietuvas, Izraēlas, Polijas, Francijas, Igaunijas, ASV un Somijas. Valneris finālā atkārtoja pagājušā gada panākumu un vēlreiz kļuva par pasaules čempionu.
Sudraba medaļu izcīnīja pašreizējais klasiskās dambretes pasaules čempions Jans Grūnendijks no Nīderlandes, bet bronzas godalgu ieguva viņa tautietis, starptautiskais meistars Mateo Boksums.
Sieviešu konkurencē par pasaules čempioni kļuva Ukrainas starptautiskā lielmeistare Viktorija Motričko. Otrajā vietā ierindojās bijusī pasaules čempione, Polijas pārstāve Natālija Sadovska, bet bronzas medaļu izcīnīja vēl viena Ukrainas dambretiste Vasiļisa Kucenko.
Sieviešu turnīrā startēja 38 dalībnieces no septiņām valstīm, bet kopumā pasaules čempionātā Rīgā piedalījās vairāk nekā simts sportistu, apliecinot Latvijas spēju uzņemt augsta līmeņa starptautiskas dambretes sacensības.
Latvijas Dambretes federācija norāda, ka tā regulāri organizē valsts mēroga sacensības jauniešiem un pieaugušajiem, veicina Latvijas sportistu dalību starptautiskajos turnīros un aktīvi iesaistās nozīmīgu starptautisku sacensību rīkošanā. Federācija dibināta 1993. gadā un ir oficiāli atzītā dambretes sporta veida federācija Latvijā.