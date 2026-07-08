Sprinteris Oskars Grava Zviedrijā izcīna uzvaru 200 metru skrējienā
Latvijas sprinteris Oskars Grava trešdien Zviedrijā "Grand Prix Karlstad" sacensībās uzvarēja 200 metru sprintā, finišējot ar rezultātu 20,78 sekundes, ziņo Latvijas Vieglatlētikas savienība.
Pirms tam viņš startēja arī 100 metru distancē un ar rezultātu 10,65 sekundes savā "A" skrējienā ierindojās piektajā vietā. Ar rezultātu 10,43 sekundes pirmais finišēja mājinieks Henriks Lāšons.
"Grand Prix Joensuu" sacensībās Somijas pilsētā Joensū trīssoļlēcēja Rūta Kate Lasmane ar pirmajā mēģinājumā sasniegtajiem 13,44 metriem ierindojās ceturtajā vietā. Otrajā lēcienā viņas rezultāts bija 13,32 metri, piektajā - 13,10 un sestajā - 13,35 metri, bet pārējie divi lēcieni netika ieskaitīti. Uzvarēja Grieķijas pārstāve Oksana Koreņeva - 13,80 metri.
Artūrs Niklāvs Medveds 3000 metru skrējienā sasniedza savu otro labāko rezultātu šajā distancē - septiņas minūtes un 54,04 sekundes, ieņemot sesto vietu 19 sportistu sacensībās. Ātrāk Medveds šo distanci ir veicis tikai 2025. gada ziemā, kad sacensībās telpās ASV pilsētā Sietlā sasniedza Latvijas rekordu (7:49,48). Sacensībās Joensū uzvarēja Daniels Munguti no Kenijas - septiņas minūtes un 49,04 sekundes.