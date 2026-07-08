Rihardam Neimanim uzvara Vimbldonas čempionāta junioru turnīra dubultspēļu otrajā kārtā.
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Šodien 22:22
Neimanis izcīna uzvaru Vimbldonas čempionāta junioru turnīra dubultspēļu otrajā kārtā
Latvijas tenisists Rihards Neimanis trešdien Londonā kopā ar rumāni Mateju Todoranu iekļuva Vimbldonas čempionāta junioru dubultspēļu sacensību trešajā kārtā, otrajā kārtā ar 6-4, 4-6, 10:8 pārspējot starptautisko duetu Džeks Sekords (ASV)/Damirs Žalgasbajs (Kazahstāna).
Ceturtdaļfinālā Neimanis/Todorans tiksies ar turnīra galvenajiem favorītiem Gutu no Brazīlijas un slovēni Žigu Šeško.Spēle ir paredzēta ceturtdien. Latvijas/Rumānijas pāris pirmajā kārtā ar 6-1, 7-6 (7:0) pārspēja ekvadorieti Emiljo Kamačo un taivānieti Kuaņu Šou Čeņu. Neimanis vienspēlēs pēc kvalifikācijas pārvarēšanas cieta zaudējumu pirmās kārtas spēlē.
Jau ziņots, ka Latvijas tenisiste Adelīna Lačinova junioru sieviešu vienspēļu turnīrā piedzīvoja zaudējumu otrajā kārtā, bet dubultspēlēs - pirmajā kārtā.