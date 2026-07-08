Latvijas volejbolistes Rīgā notiekošajā Eiropas U-18 čempionātā piekāpjas Čehijai
Latvijas U-18 sieviešu volejbola izlase trešdien Rīgā notiekošajā Eiropas čempionāta sestajā spēlē ar 1-3 (19:25, 25:21, 13:25, 12:25) piekāpās Čehijas vienaudzēm.
Mājiniecēm komandas kapteine Linda Račiņa trīs no 11 punktiem guva ar servi, bet deviņus punktus sakrāja Adriana Bukovska. Čehijas izlasē 22 punktus guva diagonālā spēlētāja Anežka Sirūčkova, astoņus no punktiem nopelnot ar bloku. Par labākajām komandās tika atzītas latviete Samanta Liepa un čehiete Katerina Kolāčna.
Vēl trešdien Beļģija ar 3-0 (25:23 25:23, 25:22) pārspēja Poliju, Spānija ar 1-3 (25:20, 24:26, 16:25, 21:25) zaudēja Itālijai, bet Turcija ar 3-0 (25:12, 25:10, 25:12) sagrāva Islandi.
Pēc sešām spēlēm pirmajā grupā Turcijai un Itālijai ir pa 18 punktiem, abām nodrošinot vietu pusfinālā, Beļģijai, Spānijai un Polijai - pa deviņiem punktiem, Čehijai - seši punkti, Latvijai - trīs punkti, bet Islande ir bez punktiem.
Grupas pirmajā spēlē latvietes ar rezultātu 1-3 atzina Polijas pārākumu, otrajā ar 3-0 uzvarēja Islandi, trešajā ar 0-3 zaudēja Spānijai, ceturtajā ar 0-3 piekāpās Turcijai, bet piektajā cīņā ar 0-3 zaudēja Itālijai.
Čehietes ar 0-3 piekāpās Turcijai un Itālijai, ar 3-0 pārspēja Islandi, ar 1-3 atzina Beļģijas pārākumu un ar 0-3 zaudēja Polijai. Gatavojoties meistarsacīkstēm, Latvijas volejbolistes pārbaudes spēlēs divreiz ar 0-3 zaudēja Grieķijai.
Latvijas volejbolistes Eiropas U-18 čempionāta finālturnīrā spēlē pirmo reizi kopš 1999. gada. Lietuvas pilsētā Šauļos otrā apakšgrupā cīnās Ungārija, Grieķija, Vācija, Bulgārija, Francija, Lietuva, Nīderlande un Somija. Eiropas čempionāta finālturnīrā sacenšas 16 izlases, kas sadalītas divās grupās. Pēc apļa izspēles divas labākās katras grupas komandas pusfinālā sacentīsies ar otras grupas pirmo divu vietu īpašniecēm. Rīga uzņems arī pusfinālu un medaļu cīņas.
Latvijas U-18 sieviešu volejbola izlases kandidātes:
Loreta Arhipova ("Murjāņu sporta ģimnāzija"), Alise Armale, Alise Bogdane (abas - "Liepājas Sporta spēļu skola"), Emanuela Bole, Elza Skalbe, Marta Korņejeva, Eva Elizabete Miloslavska, Betija Ozoliņa, Samanta Liepa, Ksenija Nesterova (visas - "Rīgas Volejbola skola"), Linda Račiņa ("Jūrmalas Sporta skola"), Ieva Ķikuste, Marta Roziņa (abas - "Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skola"), Justīne Rēdliha, Adriana Bukovska (abas - "Jelgavas novada Sporta centrs").