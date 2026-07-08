Pasaules 114. rakete Ferijs sensacionāli iekļūst Vimbldonas pusfinālā
Vimbldonā gaidāms negaidīts pusfināls – par vietu finālā cīnīsies pasaules ranga trešais numurs Aleksanders Zverevs un mājinieks Arturs Ferijs, kurš turnīrā nonāca tikai pateicoties īpašam ielūgumam. Bet sieviešu konkurencē pirmo reizi karjerā pusfinālu sasniedza ukrainiete Marta Kostjuka un čehiete Linda Noskova.
Pasaules rangā 114. vietā esošais brits Ferijs ceturtdaļfinālā ar 6-4, 7-6 (7:4), 6-0 pārspēja ranga desmito numuru itāli Flavio Kobolli. 23 gadus vecais Ferijs Vimbldonā piedalās ar īpašo ielūgumu un kļuvis tikai par otro tenisistu pēc horvāta Gorana Ivaniševiča, kurš ar šādu statusu sasniedzis turnīra vīriešu vienspēļu pusfinālu. Ivaniševičs 2001. gadā ne tikai iekļuva pusfinālā, bet arī triumfēja sacensībās.
Ferijs uzvaru pār Kobolli noslēdza ar neatvairāmu servi jeb “eisu”. Pēc spēles brits atzina, ka pēdējā geimā izjutis līdz šim nepiedzīvotas emocijas.Tikmēr pasaules ranga trešais numurs Zverevs ceturtdaļfinālā pārliecinoši ar 6-4, 6-4, 6-2 uzvarēja septīto numuru amerikāni Teiloru Fricu.
Zverevs pusfinālā pret Feriju cīnīsies par vietu finālā, bet otrajā pusfinālā spēkosies pasaules ranga līderis itālis Janniks Sinners un astoņkārtējais Vimbldonas čempions serbs Novaks Džokovičs.
Vimbldonas pusfinālā pirmo reizi iekļūst Kostjuka un Noskova
Tikmēr sieviešu vienspēļu turnīrā pirmo reizi karjerā Vimbldonas pusfinālā iekļuva Ukrainas tenisiste Marta Kostjuka un čehiete Linda Noskova. Abas sportistes savā starpā tiksies cīņā par vietu finālā.
Pasaules ranga 12. vietas īpašniece Noskova ceturtdaļfinālā ar 6-3, 7-5 pārspēja beļģieti Elīzi Mertensu. Savukārt 13. vietā esošā Kostjuka ar 6-3, 6-2 uzvarēja itālieti Jasmīni Paolīni, kura pasaules rangā ieņem 17. vietu.
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko šī gada Vimbldonas čempionātā vienspēlēs aizkļuva līdz trešajai kārtai. Vimbldonas čempionāts ir sezonas trešais “Grand Slam” turnīrs, kas notiek uz zāles seguma kortiem.