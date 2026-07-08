Latvija un Ukraina vienojas turpināt cīņu par Krievijas izolāciju starptautiskajā sportā
Latvija un Ukraina vienojušās, ka Krievijas un Baltkrievijas sporta organizāciju un sportistu ierobežojumiem jāpaliek spēkā pilnā apmērā, kamēr turpinās Krievijas agresija pret Ukrainu. Par to trešdien tiešsaistes sarunā vienojās Latvijas izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone un Ukrainas Jaunatnes un sporta ministrs Matvijs Bidnijs.
Sarunā īpaša uzmanība tika pievērsta Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) lēmumiem saistībā ar Krievijas dalību starptautiskajā sportā. Latvija paudusi nostāju, ka nav pieņemams SOK lēmums provizoriski atcelt Krievijas Olimpiskās komitejas darbības apturēšanu.
Ilze Indriksone uzsvēra, ka Latvija nemainīgi uzskata – kamēr Krievija turpina pilna mēroga karu Ukrainā un Baltkrievija atbalsta agresiju, nav pamata samazināt līdzšinējos ierobežojumus pret abu valstu sporta organizācijām.
Latvija šo nostāju turpina aizstāvēt arī starptautiskajās organizācijās, tostarp Eiropas Savienībā, Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbības formātos, ANO un UNESCO.
Ukraina aicina saglabāt ierobežojumus
Arī Ukrainas puse norādījusi, ka SOK lēmums nav pieņemams. Ukrainas amatpersonas aicinājušas valstis, kurās notiek starptautiskas sacensības, turpināt ievērot Krievijas un Baltkrievijas valsts simbolu aizliegumu, kā arī starptautiskajām sporta federācijām saglabāt ierobežojumus Krievijas sportistu dalībai sacensībās.
Ukrainas Jaunatnes un sporta ministrs Matvijs Bidnijs sarunā pateicās Latvijai par konsekvento atbalstu Ukrainai un tās nostāju cīņā pret Krievijas agresiju.
Latvija turpinās ierobežot sadarbību ar agresorvalstīm
Ilze Indriksone atkārtoti uzsvēra, ka Latvija kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākuma ir iestājusies par agresorvalstu starptautisku izolāciju, tostarp sporta jomā. Latvija ar likumu noteikusi ierobežojumus Latvijas sporta komandu dalībai starptautiskās sacensībās, kurās piedalās Krievijas vai Baltkrievijas komanda