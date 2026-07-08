Daličs atkāpies no Horvātijas futbola izlases trenera amata
Horvātijas panākumiem bagātākais futbola treneris Zlatko Daličs, kurš 2018. gadā Horvātijas izlasi aizveda līdz Pasaules kausa finālam, paziņojis, ka atkāpjas no amata.
"Lai gan joprojām jūtu ambīcijas un vēlmi gūt jaunus panākumus ar Horvātijas izlasi, uzskatu, ka šis ir īstais brīdis, lai noslēgtu šo neticamo ēru," viņš teica paziņojumā. Viņš uzsver, ka ir lepns par doto ieguldījumu lielākajos sasniegumos Horvātijas futbola vēsturē.
59 gadus vecais treneris pēc zaudējuma 2018. gada Pasaules kausa finālā Krievijā Francijai Daliča vadītā Horvātijas vīriešu izlase tika līdz Pasaules kausa pusfinālam 2022. gadā Katarā un 2020. gada Eiropas čempionāta astotdaļfinālam.
"Daliča vārds uz visiem laikiem paliks ierakstīts ar zelta burtiem Horvātijas futbola vēsturē," sacīja Horvātijas Futbola federācijas (HSN) vadītājs Marijans Kustičs.
Horvātijai neizdevās iekļūt šī gada Pasaules kausa astotdaļfinālā, mēneša sākumā pirmajā "play-off" kārtā ar 1:2 zaudējot Portugālei.
Vietējie masu mediji kā Daliča iespējamo pēcteci min bijušo valstsvienības treneri Slavenu Biliču.
57 gadus vecais Biličs vadīja Horvātijas izlasi no 2006. līdz 2012. gadam. Viņa vadībā Horvātijas izlase 65 spēlēs guva 42 uzvaras, 15 reizes spēlēja neizšķirti un piedzīvoja astoņus zaudējumus. Viņa labākais sniegums lielajos turnīros bija iekļūšana 2008. gada Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālā, kur Horvātija pēcspēles sitienos zaudēja Turcijai.
Bijušais aizsargs Biličs pats Horvātijas izlasē spēlēja 44 reizes. Viņš ir trenējis vairākus klubus, tostarp Vesthemas "United" 20. gadsimta deviņdesmito gadu vidū.
Bijušā aizsarga pēdējais darbs trenera amatā bija Saūda Arābijas klubā Mubarrazas "Al-Fateh" 2023./2024. gada sezonā.