Latvijas sieviešu 3x3 izlase izcīna uzvaru U-23 Nāciju līgas posmā Rīgā
Latvijas sieviešu U-23 3x3 basketbola izlase trešdien Rīgā izcīnīja uzvaru Nāciju līgas Eiropas zonas otrās grupas posma otrajā turnīrā, savukārt vīriešu izlase ierindojās otrajā vietā.
Daugavas Sporta namā Latvijas sieviešu izlase (Paula Cirša, Marta Leimane, Enija Ķīvīte, Adelīna Urtāne) ar 19:12 pārspēja Šveici, ar 20:11 - Rumānijas vienību un finālspēlē ar 16:9 - Polijas vienību. Turnīra trijās spēlēs Cirša guva 18 punktus, Urtāne - 15, Ķīvīte - 13 un Leimane - deviņus punktus.
Latvijas vīriešu izlase (Mārtiņš Bumbieris, Kristofers Karlsons, Dāvis Skreivers, Mārtiņš Zviedris) ar 15:13 pārspēja Šveices izlasi, ar 20:18 - Poliju, bet finālā ar 16:22 zaudēja Serbijas vienībai. Trijās spēlēs Karlsons guva 18, Zviedris - 14, Skreivers - 11 un Bumbieris - astoņus punktus.
Pēc diviem turnīriem sieviešu konkurencē latvietes ar 200 punktiem ir līderes, bet Polija ir sakrājusi 160 punktus. Vīriešiem līderei Serbijai ir 200 un Latvijai - 160 punkti.
3x3 basketbola Jaunatnes Nāciju līgas posma turnīri Grīziņkalnā plānoti no otrdienas līdz ceturtdienai. Ja laika apstākļi neļauj aizvadīt spēles ārā, mači norisinās Daugavas sporta namā. Spēles ir paredzētas no plkst. 12 līdz plkst. 18.
Turnīros piedalās Latvijas, Polijas, Rumānijas, Ukrainas, Serbijas un Šveices sieviešu un vīriešu izlases. Katru dienu komandas vispirms izspēlē turnīrus divās grupās, kuru uzvarētāji sacenšas finālspēlē, bet pārējās komandas klasificē saskaņā ar FIBA noteikumiem (pozīcija grupas tabulā, uzvaru skaits un gūto punktu skaits).
Katrā turnīrā komandas saņem punktus kopvērtējumam, grupas uzvarētājiem iegūstot tiesības piedalīties U-23 Pasaules kausa izcīņā, kas septembra vidū notiks Ķīnā. Otrais trīs turnīru sabraukums ir paredzēts no 24. līdz 26. jūlijam Ventspilī.