Latvijas duets Krieva/Zaķīte iekļūst pasaules U-18 čempionāta pludmales volejbolā pamatturnīrā.
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Šodien 18:44
Latvijas duets Krieva/Zaķīte sasniedz pasaules U-18 čempionāta pamatturnīru pludmales volejbolā
Latvijas pludmales volejbola duets Paula Krieva un Estere Zaķīte trešdien Hāgā pārvarēja pasaules U-18 čempionāta kvalifikāciju un nodrošināja vietu pamatturnīrā.
Kvalifikācijas sacensībās ar ar sesto numuru izsētais Latvijas pāris pirmajā kvalifikācijas kārtā bija brīvs, otrajā ar 2-0 (21:18, 21:16) pieveica Čehijas duetu Lea Mifkova/Ema Šebova (22.), bet izšķirošajā spēlē ar 2-0 (21:14, 21:15) - Austrijas pāri Helēna Ferštla-Šmida/Emīlija Gruša (3.). Hāgā Latvijas duets jau nopelnījis 32 pasaules ranga punktus.
Vīriešu turnīrā vieta pamatsacensībās jau ir garantēta pārim Renārs Lasmanis/Ernests Pastars. Pasaules U-18 čempionāts Hāgā beigsies svētdien.