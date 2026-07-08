Latvijas tenisiste Darja Semeņistaja trešdien cieta zaudējumu Bostades "WTA 125" turnīra dubultspēļu sacensību otrajā kārtā.
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Šodien 18:34
Semeņistajai zaudējums "WTA 125" turnīra dubultspēļu otrajā kārtā Zviedrijā
Latvijas tenisiste Darja Semeņistaja trešdien kopā ar Šveices pārinieci Naimu Karamoko piedzīvoja zaudējumu Bostades "WTA 125" turnīra dubultspēļu sacensību otrajā kārtā, tādējādi noslēdzot dalību Zviedrijas turnīrā.
Semeņistaja kopā ar Šveices tenisisti Naimu Karamoko, kuras ir izsētas ar trešo numuru, ar 3-6, 4-6 piekāpās taivānietei Jahsinai Lī un ķīnietei Jei Cju Ju.
Jau ziņots, ka Latvijas/Šveices duets pirmajā kārtā ar 2-6, 6-3, 10:4 pārspēja krievietes Jeļenu Pridankinu un Jekaterinu Jašinu. Par uzvaru pirmajā kārtā Latvijas tenisiste nopelnīja 27 WTA dubultspēļu ranga punktus.
Iepriekš ziņots, ka vienspēlē Semeņistaja, kura WTA rangā ieņem 104. vietu un turnīrā bija izsēta ar septīto numuru, pirmās kārtas spēlē ar 2-6, 6-2, 2-6 zaudēja spānietei Leirei Hormasai (WTA 143.). Zaudējot pirmajā kārtā, latviete vienspēļu sacensības noslēdza ar vienu WTA ranga punktu. Turnīrs Bostadē notiek māla seguma kortos.