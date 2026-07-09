Futbola Pasaules kauss viltus ziņu ēnā: mākslīgais intelekts un montēti video maldina līdzjutējus
Kamēr futbola izlases cīnās par Pasaules kausu, līdztekus norisinās cita cīņa – pret dezinformāciju. Šā gada turnīra laikā atklāti vairāki gadījumi, kad ar mākslīgā intelekta palīdzību radīti video un digitāli pārveidotas fotogrāfijas radīja nepatiesu priekšstatu par notikumiem stadionos.
Viltojums kļuva populārs ļoti ātri
Francijas un Senegālas spēli Pasaules kausa finālturnīrā pavadīja ne tikai sportiska spriedze laukumā, bet arī plaša rezonanse ārpus tā. Pēc mača sociālajos tīklos strauji izplatījās video fragments, kurā Argentīnas futbola komentētājs it kā nosauc Francijas un Senegālas spēli par “divu Āfrikas valstu konfrontāciju”. Šis ieraksts izraisīja sašutumu, it īpaši Āfrikā, taču Francijas prese vēlāk noskaidroja, ka fragments ir viltots un komentētājam piedēvētie vārdi patiesībā nav izskanējuši.
Oriģinālajā pārraides ierakstā Argentīnas komentētājs Nikolass Hāse nepateica frāzi par “divām Āfrikas valstīm”. Viņš vien informēja skatītājus par pirmā puslaika beigām un rezultātu Francijas un Senegālas spēlē.
Viltotais fragments kļuva populārs ļoti ātri. To pārpublicēja lietotāji dažādās platformās, un ieraksts tika uztverts kā kārtējais rasistiska rakstura izteikums par Francijas futbola izlasi, kurā spēlē daudz afrikāņu izcelsmes futbolistu. Tieši šī iemesla dēļ video izraisīja īpaši asu reakciju. Sociālajos tīklos daudzi lietotāji komentētāja it kā sacīto uztvēra kā aizvainojošu piezīmi par Francijas valstsvienības sastāvu un spēlētāju izcelsmi.
Tomēr faktu pārbaudītāji norādīja, ka šajā gadījumā runa ir nevis par īstu komentētāja izteikumu, bet gan par viltotu audio. Pārbaudot oriģinālo pārraidi, tika secināts, ka komentētājs mača laikā vienkārši paziņojis, ka pirmais puslaiks Ņūdžersijā ir noslēdzies ar neizšķirtu rezultātu 0:0 starp Franciju un Senegālu. Frāze par “divām Āfrikas valstīm” pārraidē nebija dzirdama.
Šis gadījums parāda, cik viegli lielu sporta notikumu laikā var izplatīties dezinformācija. Pasaules kauss piesaista milzīgu auditoriju, un katrs strīdīgs fragments sociālajos tīklos var strauji izplatīties dažu minūšu laikā. Ja šāds saturs skar jutīgas tēmas, piemēram, rasi, nacionālo identitāti vai koloniālisma vēsturisko mantojumu, reakcija kļūst vēl spēcīgāka.
Tā nav jaunā diskusija
Francijas izlase šādu diskusiju centrā nonāk ne pirmo reizi. Jau iepriekš daļa komentētāju un sociālo tīklu lietotāju ir mēģinājuši apšaubīt Francijas valstsvienības franciskumu, norādot uz spēlētāju ģimenes saknēm Āfrikā vai Karību reģionā. Francijā šādas piezīmes parasti tiek uztvertas ļoti asi, jo tās skar gan integrācijas, gan pilsoniskās identitātes jautājumus.
Tāpēc viltotais video ātri iekļāvās plašākā diskusijā par to, kā tiek runāts par daudzveidīgām Eiropas izlasēm. Lai gan konkrētajā gadījumā Argentīnas komentētājs šādu frāzi nebija sacījis, pats skandāls parādīja, cik viegli sabiedrībā jau esošu spriedzi var izmantot, lai radītu mākslīgu sašutumu.
Bet Francijas un Senegālas spēle pati par sevi bija nozīmīga arī sportiskā ziņā. Tā bija abu komandu tikšanās Pasaules kausa grupu turnīrā, un Francija izcīnīja uzvaru ar 3:1. Par vienu no galvenajiem spēles varoņiem kļuva Kiljans Mbapē, kurš guva divus vārtus un turpināja nostiprināt savu statusu kā Francijas izlases līderis.
Šis incidents ir arī brīdinājums sporta līdzjutējiem un medijiem. Mūsdienās viltotu audio vai video fragmentu izveide kļūst arvien vienkāršāka, bet to izplatīšanās – arvien ātrāka. Īpaši lielos turnīros, kur emocijas ir sakāpinātas, šādi materiāli var radīt starptautiskus pārpratumus un kaitēt gan žurnālistu, gan sportistu reputācijai.
Vārti, kuru nebija
Taču gadījums ar viltoto komentāru nebija vienīgais, kas saistīts ar pasaules čempionātu futbolā. Vienu no skaļākajiem skandāliem izraisīja video, kurā it kā redzams Brazīlijas futbola zvaigznes Neimara iespaidīgs vārtu guvums pret Argentīnas izlases kapteini Lionelu Mesi. Video īsā laikā ieguva simtiem tūkstošu skatījumu dažādās sociālo tīklu platformās, un daudzi lietotāji to uztvēra kā īstu spēles fragmentu.
Tomēr AFP faktu pārbaudes dienests noskaidroja, ka video nav uzņemts nevienā Pasaules kausa spēlē. Patiesībā tas bija pilnībā izveidots ar mākslīgā intelekta palīdzību. Neimars un Mesi attēloti digitāli ģenerētā situācijā, kas nekad nav bijusi.
Pēc ekspertu vērtējuma video bija izveidots pietiekami kvalitatīvi, lai daudzi skatītāji nepamanītu viltojumu. Futbolistu kustības, stadiona atmosfēra un televīzijas translācijas grafika tika atdarināta ļoti pārliecinoši, kas ir raksturīgi arvien biežāk sastopamajiem mākslīgā intelekta radītajiem video.
Izraisīt emocijas un polarizāciju
Vēl viens dezinformācijas piemērs bija saistīts ar Irānas un Ēģiptes spēli. Sociālajos tīklos plaši tika izplatīta fotogrāfija, kurā it kā redzami varavīksnes karogi stadionā laukuma malā. Attēlam tika pievienoti komentāri, ka organizatori demonstratīvi izvietojuši LGBT simboliku mačā, kurā piedalījās Irānas izlase.
Arī šajā gadījumā faktu pārbaudītāji konstatēja, ka attēls ir digitāli pārveidots. Salīdzinot ar oriģinālo fotogrāfiju, tika secināts, ka varavīksnes karogi tajā vēlāk pievienoti ar attēlu rediģēšanas palīdzību. Sākotnējā fotogrāfijā šādu simbolu nebija.
Speciālisti norāda, ka šādu attēlu mērķis ir izraisīt emocijas un sabiedrības polarizāciju. Jo jutīgāks ir temats – politika, reliģija vai cilvēktiesības, jo lielāka iespēja, ka manipulēts saturs tiks plaši pārpublicēts, pirms kāds pārbaudīs tā patiesumu.
Šie nav atsevišķi gadījumi, bet gan daļa no plašākas tendences. Lielu sporta turnīru laikā sociālajos tīklos regulāri parādās viltoti video, mākslīgā intelekta radīti attēli un no konteksta izrauti fragmenti. Šādu materiālu izplatītāji izmanto milzīgo auditorijas interesi par Pasaules kausu, zinot, ka emocionāls saturs izplatās īpaši ātri.
Pēdējos gados būtiski mainījušās arī pašas dezinformācijas metodes. Ja agrāk dominēja vienkārši fotomontāžas vai nepatiesi teksti, tad tagad arvien biežāk tiek izmantoti ģeneratīvā mākslīgā intelekta rīki. Tie ļauj izveidot ļoti ticamus video, kuros sportisti it kā veic darbības vai pasaka vārdus, kas patiesībā nekad nav bijuši.
Tieši tāpēc faktu pārbaudītāji aicina sociālo tīklu lietotājus kritiski izvērtēt sensacionālus video un fotogrāfijas, īpaši tad, ja tiem nav norādīts uzticams avots vai tie publicēti tikai atsevišķos kontos. Arvien biežāk pat vizuāls materiāls vairs nav uzskatāms par neapstrīdamu pierādījumu.
Eksperti prognozē, ka mākslīgā intelekta radītā satura apjoms turpinās pieaugt arī nākamajos starptautiskajos sporta pasākumos. Tas nozīmē, ka gan medijiem, gan skatītājiem būs jāpievērš vēl lielāka uzmanība informācijas pārbaudei, lai atšķirtu reālus notikumus no digitāli radītiem viltojumiem.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas "Futbola Pasaules kauss viltus ziņu ēnā: mākslīgais intelekts un montēti video maldina līdzjutējus" atbild Izdevniecība Rīgas Viļņi.