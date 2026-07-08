Ēģiptes Futbola federācija pieprasa Argentīnas spēles tiesnešu padzīšanu no Pasaules kausa
Ēģiptes Futbola federācija paziņojusi, ka tā iesniegusi sūdzību FIFA par tiesnešu brigādes darbu 2026. gada Pasaules kausa astotdaļfinālā spēlē pret Argentīnu.
Jau ziņots, ka Ēģipte otrajā puslaikā izvirzījās vadībā ar 2:0, taču spēles beigās ielaida trīs vārtus un piedzīvoja neveiksmi pret pasaules čempioni Argentīnu (2:3). Spēles laikā gan bija dažādi strīdīgi tiesnešu lēmumi - Ēģiptei netika ieskaitīti vieni vārti uzbrukuma sākuma stadijā pamanīta noteikuma pārkāpuma dēļ, bet Argentīnas trešais vārtu guvums sākās pēc, iespējams, veikta noteikumu pārkāpuma savā soda laukumā pret Mohamedu Salāhu. Šo epizodi VAR nemaz neizskatīja.
Spēli tiesāja francūzis Fransuā Leteksjē, kuram pēdējos gados ir augstākā līmeņa tiesāšanas pieredze dažādos Eiropas turnīros. Asistentu lomā atradās francūži Sirils Muņērs un Mehdi Rahmūni, bet ceturtais tiesnesis bija Espens Eskess no Norvēģijas. VAR istabā arī strādāja Francijas, kā arī Beļģijas speciālistu brigāde.
Pēc spēles beigām Ēģiptes galvenais treneris un spēlētāji sprieda par netaisnīgu tiesāšanu, lemjot strīdīgās epizodes par labu Argentīnai. Soli tālāk spērusi valsts futbola federācija, kas vērsusies FIFA ar sūdzību pret tiesnešu brigādi ar Leteksjē priekšgalā.
"Esam iesnieguši sūdzību FIFA, pieprasot veikt Francijas tiesneša Fransuā Leteksjē darba izvērtējumu pēc ļoti daudz nopietnām kļūdām, kā arī dubultajiem standartiem, kā dēļ Ēģipte zaudēja spēli un bija spiesta izstāties no Pasaules kausa. Mēs pieprasām, lai pēc diskriminācijas pret Ēģiptes izlasi šie tiesneši vairs nestrādātu šajā Pasaules kausā," teikts federācijas paziņojumā.
Pasaules kauss futbolā no 9. jūlija turpināsies ar ceturtdaļfināla mačiem. Argentīnai, kas pieveica Ēģipti, par vietu pusfinālā būs jāspēkojas pret Šveici. Šīs valsts izlase turnīra labāko astotniekā iekļuvusi pirmo reizi 72 gadu laikā.