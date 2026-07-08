Rīgas "Zeļļus" ULEB Eirokausā ielozē spēcīgā kompānijā
Savus pretiniekus apakšgrupā 2026./2027. gada ULEB Eirokausa sezonā Barselonā noskaidroja Rīgas "Zeļļi".
Latvijas basketbola klubs "Rīgas zeļļi" ULEB Eirokausa grupu turnīrā tiksies ar tādām komandām kā Burgosas "San Pablo" no Spānijas un Tortonas "Derthona" no Itālijas, noskaidrojās trešdien notikušajā izlozē.
A grupā rīdzinieku pretinieki būs arī "Le Mans" no Francijas, Jeruzalemes "Hapoel" no Izraēlas, Ļubļanas "Olimpija" no Slovēnijas, Saloniku "Aris" no Grieķijas un Rostokas "Seawolves" no Vācijas. Regulārajā sezonā apakšgrupā tiks aizvadīts divu apļu turnīrs, bet izslēgšanas spēlēm kvalificēsies katras grupas četras labākās vienības.
Eirokausa pamatturnīrā piedalīsies 32 komandas, kas pirms izlozes tika sadalītas astoņos grozos. Komandas sadalītas lielākoties pēc ģeogrāfiskā principa, jo vienas valsts komandas nevarēs būt vienā grupā, izņemot tās vienības, kuru valstis turnīrā pārstāvētas ar vairāk nekā četrām komandām.
"Rīgas zeļļi" ir pirmais Latvijas klubs kopš 2015. gada, kas ieguvis tiesības startēt Eiropas otrajā spēcīgākajā klubu basketbola turnīrā. 2023. gadā dibinātie "Rīgas zeļļi" aizvadītajā sezonā Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā nepārvarēja ceturtdaļfinālu, bet Latvijas Basketbola līgā izcīnīja bronzas godalgas.