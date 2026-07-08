Latvijas U-20 handbolisti ar zaudējumu sāk Eiropas čempionātu
Latvijas U-20 vīriešu handbola izlase trešdien Rumānijā Eiropas U-20 čempionāta pirmajā spēlē ar 25:38 (11:19) piekāpās vienaudžiem no Spānijas.
Valdis Kalniņš guva astoņus vārtus, izdarot 14 metienus, bet Endijs Šnepsts realizēja septiņus no astoņiem metieniem. Spāņiem Migels Duke izcēlās ar desmit vārtiem, izdarot 16 metienus.
Latvijas U-20 izlase pirms čempionāta Daugavpilī ar 34:28 un 27:25 uzvarēja Somijas vienaudžus, bet mačos ar Igaunijas U-20 izlasi Igaunijas pilsētā Pelvā dalīja uzvaras uz pusēm - 40:26 un 29:31. Spāņi trīs pārbaudes spēlēs uzvarēja Vācijas, Šveices un Francijas vienaudžus.
Ceturtdien Latvijas vienība C grupā tiksies ar Austrijas un sestdien - ar Islandes komandām. Eiropas U-20 čempionāta finālturnīrs no 8. līdz 19. jūlijam notiek Rumānijā. Tajā piedalās 24 izlases.
Vietu Eiropas labāko komandu skaitā Latvijas komanda nopelnīja 2024. gada vasarā, izcīnot sudraba medaļas Eiropas U-18 čempionāta B divīzijas turnīrā un pēc 20 gadu pārtraukuma iekļūstot Eiropas čempionāta finālturnīrā.
Straumem, kurš 2000. gadā Atēnās kā spēlētājs pārstāvēja Latvijas jauniešu izlasi Eiropas čempionāta finālturnīrā, izlasē palīdz treneri Linda Bogdanova un Ņikita Pančenko, vārtsargu treneris Dainis Putra un fiziskās sagatavotības treneris Artūrs Paiķis.
Latvijas U-20 izlases kandidātu saraksts:
vārtsargi - Kristers Vēveris ("ASK Zemessardze"/MSĢ), Maksis Pešiks (Dobeles "Tenax"), Uvis Mikāls ("Vaiņode");
kreisie malējie - Endijs Šnepsts (Zubržu "Robe", Čehija), Reinis Zellis ("Ogre"), Kristofers Jonass ("ASK Zemessardze"/MSĢ II), Emīls Vilsons ("ASK Zemessardze"/MSĢ);
kreisie ārējie - Ralfs Sproģis (ASK Zemessardze"/MSĢ II), Marks Lilienfelds ("HSC 2000 Coburg", Vācija);
saspēles vadītāji - Einārs Borisovs (Ludzas "Latgols"), Markuss Ikvils (ASK Zemessardze"/MSĢ), Haiko Gača Butans (Ženēvas "Chenois", Šveice), Raitis Rudko ("Ogre");
līnijas spēlētāji - Leonards Valkovskis ("HSC 2000 Coburg", Vācija), Niks Vaškevičs (Ludzas "Latgols"), Mārcis Drēviņš (ASK Zemessardze"/MSĢ);
labie malējie - Mārtiņš Misulis (Dobeles "Tenax"), Andis Bors (Aranda de Duero "Villa de Aranda", Spānija);
labie ārējie - Valdis Kalniņš (ASK Zemessardze"/MSĢ), Arza Brunis Butans (Ženēvas "Chenois", Šveice).