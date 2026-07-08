Ne vieglākais zars. "VEF Rīga" Čempionu līgas kvalifikāciju sāks pret Azerbaidžānas vicečempioni
"VEF Rīga" Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgas kvalifikāciju sāks ar maču pret Azerbaidžānas vicečempioni "Landau Lions"."
Pārvarot pirmo kārtu, otrajā stāsies pretī "Opava" no Čehijas vai Varšavas "Džiki" no Polijas, bet cīņā par vietu atlases finālā būs jāspēlē ar kādu no šīm komandām - "Wurzburg" no Vācijas, "Manchester" no Lielbritānijas, Lugo "Rio Breogan" no Spānijas vai "Rilski Sportist" no Bulgārijas.
Otrā zarā par vietu finālā cīnīsies Patras "Promitheas" (Grieķija), "Vienna" (Austrija), "Manisa" (Turcija), "Kolossos" (Grieķija), Lisabonas "Benfica" (Portugāle), Ženēvas "Lions" (Šveice), "Vechta" (Vācija) vai "Denizli" (Turcija). Kvalifikācijas turnīrs norisināsies septembra vidū.
Čempionu līgas kvalifikācijā sacentīsies 16 komandas, no kurām tikai viena izcīnīs ceļazīmi uz pamatturnīru. Kvalifikāciju nepārvarējušajām komandām būs iespēja sezonu turpināt FIBA Eiropas kausā. VEF jau paziņojis, ka, netiekot Čempionu līgas pamatturnīrā, klubs piedalīsies Eiropas kausā, kurā debitēs arī LBL čempione "Valmiera Glass"/ViA.
"VEF Rīga" aizvadītajā sezonā Latvijas Basketbola līgā ieņēma ceturto vietu, bet Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā izcīnīja bronzas medaļas.