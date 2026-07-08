Igauņu basketbolista Krīsas ģimene un Tartu klubs šokā par viņa aizturēšanu; notikusi jau pirmā tiesas sēde
Par vērienīgu krāpšanu aizturētā igauņu basketbolista Kerra Krīsas ģimene ir pārsteigta par šādu notikumu attīstību, savukārt ASV jau notikusi pirmā tiesas sēde.
Jau ziņots, ka par vērienīgu krāpšanu FIB aizturējusi igauņu talantīgo basketbolistu Kerru Krīsu. Viņam izvirzītas piecas apsūdzības pārkāpumos, kas saistīti ar elektronisko saziņu. Dažādos veidos no diviem cietušajiem viņš izkrāpis vairāk nekā divus miljonus dolārus. Lai to paveiktu, viņš gan izlicies par savu māti, gan citām personām, iežēlinājis ar mātes neeksistējošu slimību (vēzi), grūtībām biznesā, un pat solījis parādu atmaksai pārdot savus orgānus.
Igaunijā šim notikumam pievērsta liela uzmanība. Sarunā vietējiem medijiem Krīsas vecāki norādīja, ka nav zinājuši par šādu iespējamo notikumu attīstību. "Vienā brīdī mūsu sazināšanās pārtrūka. Kad pēdējo reizi runājām, nākotnes plāni bija skaidri," teica Krīsas māte Kersti, par kuru viņš uzdevās, izkrāpjot naudu no citiem. Viņa tēvs Valmo atklāja, ka nav zinājis absolūti neko par iespējamajām apsūdzībām.
Starpsezonā Krīsa parakstīja līgumu ar Igaunijas čempioni Tartu. Vienības sporta direktors Janars Talts atklāja, ka nav neko zinājis par iespējamajām apsūdzībām. "Mūsu esošais līgums šobrīd ir sekundārs. Apsūdzības ir viena lieta, bet, kamēr nav ASV pieņemts kāds lēmums, ir grūti ko komentēt. Paziņojums mums bija šoks. Redzēsim, kas notiks." Tartu pagaidām nav atcēlusi pušu noslēgto līgumu, un tā pagaidām gaidīs iespējamo iznākumu tiesā.
Pirmā sēde Krīsas lietā ir aizvadīta. Lai arī apsūdzības pret viņu tika izvirzītas Rietumvirdžīnijā, pirmā tiesas sēde notika Kentuki pilsētā Leksingtonā. Tiesas zālē Krīsa ieradās ar saslēgtiem rokudzelžiem.
Pirmajā sēdē tiesa lēma Krīsu atbrīvot no apcietinājuma, taču ar noteiktiem ierobežojumiem - viņš nedrīkst izdarīt jaunus likumpārkāpumus, viņam ir jāatstāj sava pase (kas nozīmē liegumu izceļot no ASV), kā arī viņš nedrīkst sazināties ar cietušajiem.
Pirmajā tiesas sēdē lieta tika pārvirzīta tālāk uz izskatīšanu Rietumvirdžīnijā, kā arī tika nodrošināts, ka Krīsa zina savas tiesības. Pirmajā tiesas sēdē viņš neatklāja, vai atzīst savu vainu vai gluži otrādi - neatzīst. Pagaidām Krīsa turpinās uzturēties Kentuki, taču viņam jāpārbrauc uz Rietumvirdžīniju, kur nākamā tiesas sēde paredzēta 16. jūlijā.
Nacionālajā koledžu sporta asociācijā (NCAA) saspēles vadītājs spēlēja Rietumvirdžīnijas, Arizonas, Kentuki un Sinsinati augstskolu komandās. Krīsa tika uzskatīts par vienu no talantīgākajiem savas paaudzes Igaunijas basketbolistiem, taču viņa karjeru koledžu basketbolā ietekmēja vairāki savainojumi.
Aizvadītajā sezonā viņš Sinsinati Universitātes komandas sastāvā 19 mačos vidēji 21 minūtē guva 5,8 punktus, atdeva 3 rezultatīvas piespēles un izcīnīja 1,3 atlēkušās bumbas.