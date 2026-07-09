Trijām ceturtdaļfinālistēm virs miljarda, zemu novērtētais Mesi un Keins. Cik vērtas ir Pasaules kausa izlases?
No šodienas, 9. jūlija, Pasaules kausa izcīņā sāksies ceturtdaļfināla izspēle. To sasniegušas trīs turnīra naudas ziņā vērtīgākās komandas, taču vietu astoņu labāko vidū izcīnījušas ne tik finansiāli atzīti sastāvi.
Jau šovakar ar Francijas un Marokas spēli sāksies 2026. gada Pasaules kausa finālturnīra ceturtdaļfināla izspēle. Vēl cīņu par titulu turpina Anglija, Spānija, Argentīna, Šveice, Norvēģija un Beļģija. Sešas no astoņām ceturtdaļfinālistēm ir no Eiropas, viena no Āfrikas un viena no Dienvidamerikas.
Trijām no astoņām ceturtdaļfināla dalībniecēm sastāva naudiskā vērtība ir virs vienam miljardam eiro. 1,52 miljardu eiro vērts sastāvs atvests Francijai, 1,36 miljardu spēlētāju rindas ir Anglijai, savukārt 1,22 miljardu - Spānijai. Šīs trīs komandas arī kopumā uz turnīru atvedušas pašas vērtīgākās izlases. Vēl tikai viena izlasei kopējā sastāva cena bija virs miljardam - astotdaļfinālā izkritušajai Portugālei (1,01 miljards).
Viszemākā sastāva vērtība no ceturtdaļfināla dalībniecēm ir Šveicei - 332,5 miljoni eiro. Visā turnīrā tas šveiciešiem dod tikai 20. vietu naudas ziņā sastāvu, taču gan pateicīgas apakšgrupas, gan pirmo divu izslēgšanas kārtu pretinieku dēļ šveicieši pirmo reizi 72 gadu laikā kvalificējušies Pasaules kausa ceturtdaļfinālam.
Raugoties atsevišķās spēlētāju vērtībās, redzams, ka tajā līderi ir divi - norvēģis Ērlings Holanns un spānis Lamins Jamals. Abu cena ir 200 miljoni eiro. Norvēģijas sakarā jāmin, ka viena paša Holanna vērtība ir nedaudz vairāk kā trešdaļa no izlases kopējās, kas ir 589,9 miljoni. Otrs komandas novērtētākais spēlētājs ir "Arsenal" futbolists Martins Ēdegors ar 65 miljonu lielu transfēra cenu. Spānijas izlasei situācija nav tik dramatiska, jo pēc Jamala 150 miljonu vērtība ir Pedri - viņš turnīra ietvaros ir piektais visaugstāk novērtētais futbolists.
Visu piecinieku ieņem futbolisti no ceturtdaļfināla dalībniecēm, kas var ļaut veidot kopsakarības starp izlases rezultātiem ar līderu sniegumu. Trešais ar 180 miljonu vērtību ir Kilians Mbapē, bet ceturtais viņa komandas biedrs Maikls Olisē (150 miljoni). Tikai labāko desmitnieku spēlētāju rangā noslēdz otra vērtīgākā komanda turnīrā Anglija - Džūdam Belingemam 130 miljonu cena, bet Deklanam Raisam 120.
Paradoksāli, ka starp vērtīgākajiem futbolistiem nav nedz Anglijas kapteiņa un līdera Harija Keina vārds, nedz Pasaules kausa vēsturē pagaidām rezultatīvākā futbolista Lionela Mesi. Keins, kurš pēdējās sezonas spēlē Minhenes "Bayern", ir ar 60 miljonu eiro vērtību (tikai 11. augstākā visā komandā), bet Mesi, kurš jau ir savā karjeras beigu fāzē, ir ar vien 15 miljonu eiro novērtējumu (tikai 15. augstākā komandā). Argentīnai, kam ir ceturtā lielākā futbolistu vērtība starp ceturtdaļfinālistēm, finansiāli visdāsnākais cipars redzams pie Juliana Alvaresa (100 miljoni eiro).
Jāmin, ka četru gadu nogrieznī komandu vērtība gan augusi, gan arī samazinājusies. Pirms 2022. gada turnīra Katarā trijām izlasēm vērtība bija virs miljardam - Anglijai (1,26 miljardi eiro), Brazīlijai (1,14 miljardi eiro) un Francijai (1,08 miljardi eiro). Četru gadu nogrieznī Anglijai un Francijai futbolistu vērtība ir pieaugusi, tāpat pieaugums ir Spānijai (2022. gadā 936 miljoni) un Portugālei (2022. gadā 937 miljoni). Savukārt Brazīlijai četros gados futbolistu vērtība ir samazinājusies līdz 928,2 miljoniem (sestā vieta turnīrā).
2026. gada Pasaules kauss noslēgsies 19. jūlijā. Pēc četriem gadiem turnīrs svinēs simtgadi, to rīkojot Spānijai, Portugālei un Marokai. Viena spēle plānota Urugvajā - valstī, kur organizēja pirmo Pasaules kausu 1930. gadā.